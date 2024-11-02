Стало известно, какая погода будет в Ростове в День народного единства

Кроме того, до 6 ноября в регионе сохранится штормовой ветер. Сила его порывов будет достигать 27 метров в секунду. В отдельные часы он может немного стихнуть — до 18-20 метров в секунду. За сутки непогоды в Ростовской области упали десятки деревьев, светофоры, бетонные столбы, остановки и даже балконы домов, с одной многоэтажки и вовсе сорвало крышу. А некоторые населенные пункты подтопило из-за нагона воды.