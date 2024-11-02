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Posted 2 ноября, 18:49

Published 2 ноября, 18:49

Modified 2 ноября, 18:51

Updated 2 ноября, 18:51

Стало известно, какая погода будет в Ростове в День народного единства

Стало известно, какая погода будет в Ростове в День народного единства

2 ноября 2024, 18:49
Фото: Изображение Midjourney. Стало известно, какая погода будет в Ростове в День народного единства

Проливные дожди и холод накроют Ростов в День народного единства 4 ноября

В понедельник, 4 ноября, в России отмечают День народного единства. Синоптики подготовили прогноз погоды на знаменательную дату в Ростове-на-Дону.

Накануне праздника обещают резкое похолодание. Столбик термометра опустится с +17 до +7 градусов, преодолев сразу десяток небольших делений. Возможен небольшой дождь в первой половине дня. Ночью похолодает с +3…+9 градусов до +1.

Пасмурная погода сохранится и во второй выходной, 4 ноября. Весь день буду лить дожди. Сначала пройдет мощный ливень, а к вечеру он сменится обычным дождем. Температура воздуха останется примерно на уровне предыдущего дня: до +7 и +1 градуса соответственно.

Стало известно, когда Ростов-на-Дону накроют дожди
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Кроме того, до 6 ноября в регионе сохранится штормовой ветер. Сила его порывов будет достигать 27 метров в секунду. В отдельные часы он может немного стихнуть — до 18-20 метров в секунду. За сутки непогоды в Ростовской области упали десятки деревьев, светофоры, бетонные столбы, остановки и даже балконы домов, с одной многоэтажки и вовсе сорвало крышу. А некоторые населенные пункты подтопило из-за нагона воды.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Прогноз#Температура#Дождь#Синоптики#Холод#День народного единства
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