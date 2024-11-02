Стало известно, когда стихнет штормовой ветер в Ростовской области

Posted 2 ноября, 10:11
Published 2 ноября, 10:11
Modified 2 ноября, 16:52
Updated 2 ноября, 16:52
О шквалистом ветре местных жителей и гостей региона предупредил областной ДПЧС. В ближайшие дни рекомендуют по возможности не выходить из дома.
Если непогода застанет в пути, лучше всего отойти от стен домов, автобусных остановок, рекламных щитов и деревьев. Также опасность могут нести недостроенные здания, фонарные столбы, опоры ЛЭП, светофоры. Все это ветер без труда валит и разбрасывает в течение последних суток. Раз аналогичная погода ожидается до 6 ноября, в этот период будет небезопасно на улице.
Если ветер оборвет электропровода, не приближайтесь к ним ни в коем случае. Машины лучше всего оставлять в гаражах или на парковке. Важно, чтобы поблизости не было хлипких конструкций и деревьев.
Дома во время непогоды нужно убрать с балконов и подоконников незакрепленные предметы (например, цветочные горшки) и плотно закрыть окна. Особое внимание стоит уделить детям. По возможности необходимо ограничить их выход на улицу и не оставлять без присмотра.
По информации городского УГОЧС, за 13 часов только в Ростове-на-Дону насчитали 34 рухнувших дерева. Спасателям продолжают поступать десятки звонков от местных жителей, которые просят убрать упавшие растения.