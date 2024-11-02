Стало известно, когда стихнет штормовой ветер в Ростовской области

Если непогода застанет в пути, лучше всего отойти от стен домов, автобусных остановок, рекламных щитов и деревьев. Также опасность могут нести недостроенные здания, фонарные столбы, опоры ЛЭП, светофоры. Все это ветер без труда валит и разбрасывает в течение последних суток. Раз аналогичная погода ожидается до 6 ноября, в этот период будет небезопасно на улице.