Суд запретил компании из Ростова-на-Дону продавать лосины с пуш-ап эффектом

Posted 2 ноября, 13:29
Published 2 ноября, 13:29
Modified 2 ноября, 13:31
Updated 2 ноября, 13:31
Предприниматель Анна Иванова подала в Арбитражный суд Ростовской области иск на компанию ООО «Фьюче» из-за элемента одежды. Дело в том, что бизнесвумен разработала спортивные утягивающие лосины с пуш-ап эффектом и запатентовала их. А компания из Ростова продавала на маркетплейсах схожий товар, используя изображение чужого изобретения.
В связи с этим Анна Иванова потребовала снять с продажи все товары с наименованием «Лосины спортивные утягивающие черные леггинсы пуш ап The Future», запретить дальнейшую реализацию и рекламу этого товара и возместить ущерб.
Арбитражный суд удовлетворил требования предпринимателя. Теперь донская организация «Фьюче» должна выплатить Ивановой 100 тысяч рублей компенсации, 50 тысяч рублей на расходы по оплате услуг представителя и еще 18 тысяч рублей за госпошлину.
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