Суд запретил компании из Ростова-на-Дону продавать лосины с пуш-ап эффектом

Предприниматель Анна Иванова подала в Арбитражный суд Ростовской области иск на компанию ООО «Фьюче» из-за элемента одежды. Дело в том, что бизнесвумен разработала спортивные утягивающие лосины с пуш-ап эффектом и запатентовала их. А компания из Ростова продавала на маркетплейсах схожий товар, используя изображение чужого изобретения.