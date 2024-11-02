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Posted 2 ноября, 13:29

Published 2 ноября, 13:29

Modified 2 ноября, 13:31

Updated 2 ноября, 13:31

Суд запретил компании из Ростова-на-Дону продавать лосины с пуш-ап эффектом

Суд запретил компании из Ростова-на-Дону продавать лосины с пуш-ап эффектом

2 ноября 2024, 13:29
Фото: 1MI. Суд запретил компании из Ростова-на-Дону продавать лосины с пуш-ап эффектом
Арбитражный суд оштрафовал компанию из Ростова-на-Дону и запретил ей продавать лосины с пуш-ап эффектом. Соответствующая документация размещена в картотеке суда.

Предприниматель Анна Иванова подала в Арбитражный суд Ростовской области иск на компанию ООО «Фьюче» из-за элемента одежды. Дело в том, что бизнесвумен разработала спортивные утягивающие лосины с пуш-ап эффектом и запатентовала их. А компания из Ростова продавала на маркетплейсах схожий товар, используя изображение чужого изобретения.

В связи с этим Анна Иванова потребовала снять с продажи все товары с наименованием «Лосины спортивные утягивающие черные леггинсы пуш ап The Future», запретить дальнейшую реализацию и рекламу этого товара и возместить ущерб.

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Арбитражный суд удовлетворил требования предпринимателя. Теперь донская организация «Фьюче» должна выплатить Ивановой 100 тысяч рублей компенсации, 50 тысяч рублей на расходы по оплате услуг представителя и еще 18 тысяч рублей за госпошлину.

Ранее водоканалу пришлось выбивать через суд с ФК «Ростов» долги за воду.

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