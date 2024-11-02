Posted 2 ноября, 11:41
Published 2 ноября, 11:41
Modified 2 ноября, 11:42
Updated 2 ноября, 11:42
T2 присоединилась к сезону осеннего озеленения Ростова-на-Дону. В субботу, 2 ноября, специалисты компании провели «цветочный» субботник, высадив более тысячи луковиц тюльпанов в Покровском сквере. Мероприятие было организовано при содействии администрации Кировского района.
Посадка в осенний период создаст для луковиц благоприятные условия по стимулированию выработки веществ, активизирующих рост растений при похолодании. За счет этого тюльпаны хорошо переживут зиму и порадуют горожан и гостей города пышным цветением в новом сезоне.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:
«T2, как социально ответственный оператор, стремится не только участвовать в разнообразных экологических инициативах, но и организовывать их внутри компании. К примеру, многие наши сотрудники содействуют сбору батареек и пластика для дальнейшей переработки, тем самым, поддерживая экологию. Благодаря субботнику у них появилась возможность внести свой вклад еще и в развитие озеленения Ростова-на-Дону. Это особенно актуально для ростовчан, так как высадка тюльпанов в городе — настоящая традиция, которая существует уже несколько лет. Результаты наших трудов можно будет увидеть уже следующей весной».
Наталия Симанченко, глава администрации Кировского района:
«Цветущие тюльпаны стали одним из символов Ростова-на-Дону. С 2021 года в нашем городе существует традиция по их высадке: мы регулярно украшаем улицы, скверы и парки десятками тысяч таких цветов, чтобы с приходом тепла они радовали всех своим пышным и ярким видом. Эта инициатива находит большой отклик у ростовчан, которые не только с удовольствием любуются цветами, но и принимают участие в их высадке. Мы рады, что внимание к этой традиции проявляют и крупные федеральные компании, сотрудники которых также готовы вкладывать силы в процветание и озеленение нашего города».