rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 11:41

Published 2 ноября, 11:41

Modified 2 ноября, 11:42

Updated 2 ноября, 11:42

T2 присоединилась к сезону осеннего озеленения Ростова-на-Дону

T2 присоединилась к сезону осеннего озеленения Ростова-на-Дону

2 ноября 2024, 11:41
Фото: Наталья Захарченко.
T2 провела в Ростове-на-Дону «цветочный» субботник. В рамках мероприятия сотрудники компании высадили более тысячи луковиц тюльпанов на территории Покровского сквера в Кировском районе города.

T2 присоединилась к сезону осеннего озеленения Ростова-на-Дону. В субботу, 2 ноября, специалисты компании провели «цветочный» субботник, высадив более тысячи луковиц тюльпанов в Покровском сквере. Мероприятие было организовано при содействии администрации Кировского района.

Посадка в осенний период создаст для луковиц благоприятные условия по стимулированию выработки веществ, активизирующих рост растений при похолодании. За счет этого тюльпаны хорошо переживут зиму и порадуют горожан и гостей города пышным цветением в новом сезоне.

Фото: Наталья Захарченко

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«T2, как социально ответственный оператор, стремится не только участвовать в разнообразных экологических инициативах, но и организовывать их внутри компании. К примеру, многие наши сотрудники содействуют сбору батареек и пластика для дальнейшей переработки, тем самым, поддерживая экологию. Благодаря субботнику у них появилась возможность внести свой вклад еще и в развитие озеленения Ростова-на-Дону. Это особенно актуально для ростовчан, так как высадка тюльпанов в городе — настоящая традиция, которая существует уже несколько лет. Результаты наших трудов можно будет увидеть уже следующей весной».

Фото: Наталья Захарченко

Наталия Симанченко, глава администрации Кировского района:

«Цветущие тюльпаны стали одним из символов Ростова-на-Дону. С 2021 года в нашем городе существует традиция по их высадке: мы регулярно украшаем улицы, скверы и парки десятками тысяч таких цветов, чтобы с приходом тепла они радовали всех своим пышным и ярким видом. Эта инициатива находит большой отклик у ростовчан, которые не только с удовольствием любуются цветами, но и принимают участие в их высадке. Мы рады, что внимание к этой традиции проявляют и крупные федеральные компании, сотрудники которых также готовы вкладывать силы в процветание и озеленение нашего города».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика