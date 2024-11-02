T2 присоединилась к сезону осеннего озеленения Ростова-на-Дону

«Цветущие тюльпаны стали одним из символов Ростова-на-Дону. С 2021 года в нашем городе существует традиция по их высадке: мы регулярно украшаем улицы, скверы и парки десятками тысяч таких цветов, чтобы с приходом тепла они радовали всех своим пышным и ярким видом. Эта инициатива находит большой отклик у ростовчан, которые не только с удовольствием любуются цветами, но и принимают участие в их высадке. Мы рады, что внимание к этой традиции проявляют и крупные федеральные компании, сотрудники которых также готовы вкладывать силы в процветание и озеленение нашего города».