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Posted 2 ноября, 08:37

Published 2 ноября, 08:37

Modified 2 ноября, 08:39

Updated 2 ноября, 08:39

ТПП РФ провела Всероссийский налоговый форум

ТПП РФ провела Всероссийский налоговый форум

2 ноября 2024, 08:37
Фото: скриншот.
Всероссийский налоговый форум прошел на площадке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Участники обсудили новые параметры системы налогообложения и налоговую политику на ближайшие годы.

Отметим, что налоговый форум является традиционной площадкой для обсуждения административных и правовых проблем, с которыми сталкивается бизнес, а также путей их решения.

Поправки в НК РФ были приняты в июле и октябре 2024 года. Они обновляют параметры налогообложения корпоративных и личных доходов, а также предусматривают ряд нововведений для бизнеса. Предприниматели, со своей стороны, имеют возможность предложить свои инициативы, касающиеся донастройки налогового законодательства. На площадке форума представители бизнес-сообщества поделились с ФНС такими инициативами.

Как отметил президент ТПП России Сергей Катырин, ФНС является одной из самых открытых служб в Российской Федерации на сегодняшний день.

Налоговики стремятся понять и услышать предпринимателей, а также решить вопросы в пользу бизнеса. Однако те моменты, которые содержатся в законодательстве, необходимо соблюдать.

Сейчас идет поиск путей оптимизации тех или иных вещей, а также минимизации потерь бизнеса и временных ресурсов. Некоторые моменты могут быть реализованы в ближайшей перспективе вместе с налоговиками, а некоторые требуют решения на уровне законодательства.

Представители руководства ФНС рассказали участникам форума о сервисах, которые могут упростить жизнь предпринимателей.

Замруководителя ФНС Виктор Бациев сообщил о сервисе «Бизнес-онлайн», который служба внедрила в марте 2024 года. Суть данного сервиса в том, что комплексная услуга предоставляется с использованием биометрических данных. Сервис предполагает создание за несколько часов готового бизнеса с открытием расчетного счета в банке.

Программа форума включала в себя проведение круглых столов — от акцизного налогообложения до налоговых льгот, предоставляемым инвесторам.

В 2024 году Всероссийский налоговый форум состоялся в 20-й раз. За это время он превратился в площадку, где предприниматели могут обсудить с представителями государства, а также совместно найти пробелы в законодательстве и определить, в каком направлении двигаться дальше.

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