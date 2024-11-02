ТПП РФ провела Всероссийский налоговый форум

Posted 2 ноября, 08:37
Published 2 ноября, 08:37
Modified 2 ноября, 08:39
Updated 2 ноября, 08:39
Отметим, что налоговый форум является традиционной площадкой для обсуждения административных и правовых проблем, с которыми сталкивается бизнес, а также путей их решения.
Поправки в НК РФ были приняты в июле и октябре 2024 года. Они обновляют параметры налогообложения корпоративных и личных доходов, а также предусматривают ряд нововведений для бизнеса. Предприниматели, со своей стороны, имеют возможность предложить свои инициативы, касающиеся донастройки налогового законодательства. На площадке форума представители бизнес-сообщества поделились с ФНС такими инициативами.
Как отметил президент ТПП России Сергей Катырин, ФНС является одной из самых открытых служб в Российской Федерации на сегодняшний день.
Налоговики стремятся понять и услышать предпринимателей, а также решить вопросы в пользу бизнеса. Однако те моменты, которые содержатся в законодательстве, необходимо соблюдать.
Сейчас идет поиск путей оптимизации тех или иных вещей, а также минимизации потерь бизнеса и временных ресурсов. Некоторые моменты могут быть реализованы в ближайшей перспективе вместе с налоговиками, а некоторые требуют решения на уровне законодательства.
Представители руководства ФНС рассказали участникам форума о сервисах, которые могут упростить жизнь предпринимателей.
Замруководителя ФНС Виктор Бациев сообщил о сервисе «Бизнес-онлайн», который служба внедрила в марте 2024 года. Суть данного сервиса в том, что комплексная услуга предоставляется с использованием биометрических данных. Сервис предполагает создание за несколько часов готового бизнеса с открытием расчетного счета в банке.
Программа форума включала в себя проведение круглых столов — от акцизного налогообложения до налоговых льгот, предоставляемым инвесторам.
В 2024 году Всероссийский налоговый форум состоялся в 20-й раз. За это время он превратился в площадку, где предприниматели могут обсудить с представителями государства, а также совместно найти пробелы в законодательстве и определить, в каком направлении двигаться дальше.