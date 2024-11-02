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Posted 2 ноября, 06:25

Published 2 ноября, 06:25

Modified 2 ноября, 06:27

Updated 2 ноября, 06:27

Тренер ФК «Динамо» выругался матом после ничьей с «Ростовом»

Тренер ФК «Динамо» выругался матом после ничьей с «Ростовом»

2 ноября 2024, 06:25
Фото: 1MI. Тренер ФК «Динамо» выругался матом после ничьей с «Ростовом»
После матча ФК «Ростов» с «Динамо», закончившимся со счетом 1:1, тренер столичной команды выругался матом на камеру. Марцел Личка не сдержал эмоций во время пресс-конференции 1 ноября.

Выездная игра «желто-синих» снова не принесла побед донской команде. Это уже седьмая игра подряд, в которой ростовчане не могут одолеть соперников.

Тренеры обеих команд не были в восторге от ничьей. Валерий Карпин заявил, что ребята могли забить все три очка, но не сделали этого. Марцел Личка подобрал еще более жесткие слова, описывая игру своих подопечных в атаке.

— Как бы, так скажем, просто команда играла прагматично: бей вперед и посмотрим, что будет. Это вообще *** [полный провал]. Катастрофа, — в расстроенных чувствах ответил на вопросы Личка на пресс-конференции.

Вероятно, ничью на своем поле тренер «Динамо» воспринял как поражение. Не обыграть клуб, который уже прославился отсутствием побед, наверняка досадно.

Теперь тренеру столичного ФК грозит штраф за нецензурную брань.

Ранее стало известно, собирается ли Валерий Карпин уходить с поста тренера «Ростова».

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