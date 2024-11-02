Циклон «Мартина» накрывает Ростовскую область

Posted 2 ноября, 20:38
Published 2 ноября, 20:38
Modified 2 ноября, 20:43
Updated 2 ноября, 20:43
Североатлантический циклон «Мартина» уже принес в некоторые регионы России зимнюю погоду. Не обойдет ненастье и юг России, в том числе и Ростовскую область, сообщает ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Перепады температур уже 2 ноября привели к усилению ветра. Так, на побережье Азовского моря воздушные массы продолжат разгоняться до 15–20 м/с, а в низовьях Дона — до 20–25 м/с.
Теплая погода в ближайшее время сменится резким похолоданием. Морозы затронут не только север Ростовской области, но те, что расположены на юге, в том числе и Ростов.
Ранее эколог Зайчиков назвал свою версию происхождения штормового ветра в Ростовской области. Подробнее о непогоде в материале RostovGazeta.