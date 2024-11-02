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Posted 2 ноября, 20:38

Published 2 ноября, 20:38

Modified 2 ноября, 20:43

Updated 2 ноября, 20:43

Циклон «Мартина» накрыл Ростовскую область

Циклон «Мартина» накрывает Ростовскую область

2 ноября 2024, 20:38
Фото: Изображение Midjourney. Циклон «Мартина» накрыл Ростовскую область
В начале следующей недели холод, снег и лёд доберутся до южных регионов страны, в том числе и Ростовской области. Сейчас же штормовой ветер валит деревья, бетонные столбы, рушит остановки и вырывает балконы.

Североатлантический циклон «Мартина» уже принес в некоторые регионы России зимнюю погоду. Не обойдет ненастье и юг России, в том числе и Ростовскую область, сообщает ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Перепады температур уже 2 ноября привели к усилению ветра. Так, на побережье Азовского моря воздушные массы продолжат разгоняться до 15–20 м/с, а в низовьях Дона — до 20–25 м/с.

Теплая погода в ближайшее время сменится резким похолоданием. Морозы затронут не только север Ростовской области, но те, что расположены на юге, в том числе и Ростов.

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Ранее эколог Зайчиков назвал свою версию происхождения штормового ветра в Ростовской области. Подробнее о непогоде в материале RostovGazeta.

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