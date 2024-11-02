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Posted 2 ноября, 19:33

Published 2 ноября, 19:33

Modified 2 ноября, 19:35

Updated 2 ноября, 19:35

Девочка-подросток пострадала в аварии на трассе в Ростовской области

В ДТП с «перевертышем» в Ростовской области пострадала девочка-подросток

2 ноября 2024, 19:33
Фото: 1MI. Девочка-подросток пострадала в аварии на трассе в Ростовской области
В Ростовской области 15-летняя девочка попала в больницу после ДТП с «перевертышем». Авария произошла ранним утром 2 ноября, сообщает региональная ГАИ.

Около 05:00 мск 22-летний парень за рулем LADA Priora двигался по автодороге из поселка Тарасовского в слободу Большинскую. Не проехав и 10 километров от поселка, водитель не справился с управлением. Машина на полном ходу вылетела с дороги в кювет и перевернулась.

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— В результате ДТП пострадала 15-летняя девочка, — уточнили в ведомстве. — Ее с травмами доставили в больницу.

Накануне ночью в Таганроге мужчина на Citroën сбил охранника, уходя от погони полицейских. Травмы получили и пешеход, и водитель легковушки.

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