В ДТП с «перевертышем» в Ростовской области пострадала девочка-подросток

Около 05:00 мск 22-летний парень за рулем LADA Priora двигался по автодороге из поселка Тарасовского в слободу Большинскую. Не проехав и 10 километров от поселка, водитель не справился с управлением. Машина на полном ходу вылетела с дороги в кювет и перевернулась.