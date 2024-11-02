В ДТП с «перевертышем» в Ростовской области пострадала девочка-подросток

Posted 2 ноября, 19:33
Published 2 ноября, 19:33
Modified 2 ноября, 19:35
Updated 2 ноября, 19:35
Около 05:00 мск 22-летний парень за рулем LADA Priora двигался по автодороге из поселка Тарасовского в слободу Большинскую. Не проехав и 10 километров от поселка, водитель не справился с управлением. Машина на полном ходу вылетела с дороги в кювет и перевернулась.
— В результате ДТП пострадала 15-летняя девочка, — уточнили в ведомстве. — Ее с травмами доставили в больницу.
Накануне ночью в Таганроге мужчина на Citroën сбил охранника, уходя от погони полицейских. Травмы получили и пешеход, и водитель легковушки.