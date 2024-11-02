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Posted 2 ноября, 11:25

Published 2 ноября, 11:25

Modified 2 ноября, 11:27

Updated 2 ноября, 11:27

В Ростове-на-Дону автобус протаранил легковой автомобиль на Портовой

В Ростове-на-Дону автобус протаранил легковой автомобиль на Портовой

2 ноября 2024, 11:25
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону автобус протаранил легковой автомобиль на Портовой
В Ростове-на-Дону водитель городского автобуса влетел в легковой автомобиль на Портовой улице, видео очевидцев с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Привет Ростов».

Инцидент произошел днем 2 ноября на улице Портовой в Ростове-на-Дону. Общественный транспорт ехал по проезжей части, но в моменте начал съезжать с нее. Это привело к тому, что автобус влетел в припаркованную иномарку BMW. По кадрам видно, что больше всего пострадала задняя часть авто, а именно багажник и левая фара, которые просто вмялись в корпус.

Очевидцы рассказали, что водителю стало плохо, поэтому он не справился с управлением. Ростовчан возмутил тот факт, что человек, отвечающий за сохранность пассажиров, вышел на работу нездоровым: «Почему водитель, которому плохо, вышел на рейс? Сколько людей могло пострадать».

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Видео: 1MI. В Ростове-на-Дону автобус протаранил легковой автомобиль на Портовой

«Странно. В области в ПАТП работала, всегда был медосмотр перед тем, как допустить водителей на рейс», — подметила пользовательница.

«Представляю разочарование хозяина BMW», — написал подписчик.

Ранее два пассажирских автобуса столкнулись на Западном в Ростове.

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