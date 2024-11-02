В Ростове-на-Дону автобус протаранил легковой автомобиль на Портовой

Инцидент произошел днем 2 ноября на улице Портовой в Ростове-на-Дону. Общественный транспорт ехал по проезжей части, но в моменте начал съезжать с нее. Это привело к тому, что автобус влетел в припаркованную иномарку BMW. По кадрам видно, что больше всего пострадала задняя часть авто, а именно багажник и левая фара, которые просто вмялись в корпус.