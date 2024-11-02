В Ростове-на-Дону автобус протаранил легковой автомобиль на Портовой

Posted 2 ноября, 11:25
Published 2 ноября, 11:25
Modified 2 ноября, 11:27
Updated 2 ноября, 11:27
Инцидент произошел днем 2 ноября на улице Портовой в Ростове-на-Дону. Общественный транспорт ехал по проезжей части, но в моменте начал съезжать с нее. Это привело к тому, что автобус влетел в припаркованную иномарку BMW. По кадрам видно, что больше всего пострадала задняя часть авто, а именно багажник и левая фара, которые просто вмялись в корпус.
Очевидцы рассказали, что водителю стало плохо, поэтому он не справился с управлением. Ростовчан возмутил тот факт, что человек, отвечающий за сохранность пассажиров, вышел на работу нездоровым: «Почему водитель, которому плохо, вышел на рейс? Сколько людей могло пострадать».
«Странно. В области в ПАТП работала, всегда был медосмотр перед тем, как допустить водителей на рейс», — подметила пользовательница.
«Представляю разочарование хозяина BMW», — написал подписчик.
Ранее два пассажирских автобуса столкнулись на Западном в Ростове.