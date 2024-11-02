В Ростове-на-Дону бывшую госслужащую осудили на 12 лет за финансирование ВСУ

Весной 2018 года бывшая сотрудница госучреждения Елена П. начала совершать переводы на украинские банковские счета, с помощью которых впоследствии приобретали обмундирование и амуницию для солдат, а также финансировали некоторые подразделения ВСУ. Позже они начали вести боевые действия против российских военных. В общей сложности гражданка совершила 60 переводов на сумму более 330 тысяч рублей.