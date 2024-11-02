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Posted 2 ноября, 18:54

Published 2 ноября, 18:54

Modified 2 ноября, 18:56

Updated 2 ноября, 18:56

В Ростове-на-Дону бывшую госсотрудницу осудили на 12 лет за финансирование ВСУ

В Ростове-на-Дону бывшую госслужащую осудили на 12 лет за финансирование ВСУ

2 ноября 2024, 18:54
Фото: Изображение Midjourney. В Ростове-на-Дону бывшую госсотрудницу осудили на 12 лет за финансирование ВСУ
Ростовский областной суд вынес приговор бывшей госслужащей по статье о госизмене, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ региона.

Весной 2018 года бывшая сотрудница госучреждения Елена П. начала совершать переводы на украинские банковские счета, с помощью которых впоследствии приобретали обмундирование и амуницию для солдат, а также финансировали некоторые подразделения ВСУ. Позже они начали вести боевые действия против российских военных. В общей сложности гражданка совершила 60 переводов на сумму более 330 тысяч рублей.

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Ростовский областной суд осудил женщину по статье 275 УК РФ и приговорил ее к 12 годам заключения. Кроме того, она должна будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

До этого молодого ростовчанина осудили за попытку примкнуть к украинскому батальону. Подробнее о деле в материале RostovGazeta.

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