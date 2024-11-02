В Ростове-на-Дону дом Ирины Аллегровой могут признать аварийным и снести

Posted 2 ноября, 16:40
Published 2 ноября, 16:40
Modified 2 ноября, 16:42
Updated 2 ноября, 16:42
Известно, что здание является объектом культурного наследия. Дом также прославился тем, что в нем жили писатель Александр Фадеев и певица Ирина Аллегрова. Как рассказали жильцы дома каналу Don Mash, на сегодняшний день он находится в плачевном состоянии, поэтому его могут признать аварийным, а людей расселить.
Проблема в том, что жильцы дома долгое время борются за то, чтобы городские власти укрепили историческое здание, а не просто сносили его. Однако до сих пор никаких результатов это не дало.
На днях состоялось собрание собственников квартир с участием главы Ленинского района Юлией Мищук, на котором обсуждалось признание дома аварийным. Жильцы продолжают настаивать на ремонте. Мищук, в свою очередь, сказала, что городу важно знать мнение жильцов, и пока что ни о какой аварийности речь не идет. Также она предложила ростовчанам провести свою экспертизу.
Ранее власти Ростова-на-Дону анонсировали снос обрушившегося дома на Нариманова.