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Posted 2 ноября, 16:40

Published 2 ноября, 16:40

Modified 2 ноября, 16:42

Updated 2 ноября, 16:42

В Ростове-на-Дону дом Ирины Аллегровой могут признать аварийным

В Ростове-на-Дону дом Ирины Аллегровой могут признать аварийным и снести

2 ноября 2024, 16:40
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону дом Ирины Аллегровой могут признать аварийным
В Ростове-на-Дону старинный дом, в котором когда-то жила артистка Ирина Аллегрова, могут признать аварийным. Вопрос обсудили на общедомовом собрании владельцы квартир и глава Ленинского района Юлия Мищук, видео опубликовано в соцсети.

Известно, что здание является объектом культурного наследия. Дом также прославился тем, что в нем жили писатель Александр Фадеев и певица Ирина Аллегрова. Как рассказали жильцы дома каналу Don Mash, на сегодняшний день он находится в плачевном состоянии, поэтому его могут признать аварийным, а людей расселить.

Проблема в том, что жильцы дома долгое время борются за то, чтобы городские власти укрепили историческое здание, а не просто сносили его. Однако до сих пор никаких результатов это не дало.

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Видео: 1MI. В Ростове-на-Дону дом Ирины Аллегровой могут признать аварийным

На днях состоялось собрание собственников квартир с участием главы Ленинского района Юлией Мищук, на котором обсуждалось признание дома аварийным. Жильцы продолжают настаивать на ремонте. Мищук, в свою очередь, сказала, что городу важно знать мнение жильцов, и пока что ни о какой аварийности речь не идет. Также она предложила ростовчанам провести свою экспертизу.

Ранее власти Ростова-на-Дону анонсировали снос обрушившегося дома на Нариманова.

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