В Ростове-на-Дону дом Ирины Аллегровой могут признать аварийным и снести

На днях состоялось собрание собственников квартир с участием главы Ленинского района Юлией Мищук, на котором обсуждалось признание дома аварийным. Жильцы продолжают настаивать на ремонте. Мищук, в свою очередь, сказала, что городу важно знать мнение жильцов, и пока что ни о какой аварийности речь не идет. Также она предложила ростовчанам провести свою экспертизу.