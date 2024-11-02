В Ростовской области бушует шторм, а сливочное масло становится дорогим деликатесом

Добавим, что Минобороны России сообщило, что всего за ночь отразили атаку 24 украинских БПЛА. По одному сбили в Нижегородской области и в Республике Крым. По два — над Белгородской областью, еще три — над Орловской, а в Курской и Брянской областях — по восемь дронов.