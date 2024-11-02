В Ростовской области бушует шторм, а сливочное масло становится дорогим деликатесом

Posted 2 ноября, 17:21
Published 2 ноября, 17:21
Modified 2 ноября, 17:23
Updated 2 ноября, 17:23
Ночью 2 ноября на территории Ростовской области был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Дрон уничтожили недалеко от Новошахтинска подразделения противовоздушной обороны.
Глава региона Василий Голубев рассказал, что разрушений и пострадавших не в результате атаки не было.
Добавим, что Минобороны России сообщило, что всего за ночь отразили атаку 24 украинских БПЛА. По одному сбили в Нижегородской области и в Республике Крым. По два — над Белгородской областью, еще три — над Орловской, а в Курской и Брянской областях — по восемь дронов.
Жителей Ростова-на-Дону поразил масштаб разрушений, который нанес ураганный ветер 2 ноября. Официально подтверждено падение 20 деревьев только в донской столице, сколько их рухнуло по области, сложно вообразить. Лежащие насаждения перекрывали дороги, давили автомобили, повреждали дома и балконы.
Кроме того, штормовой ветер сбивал светофоры и вырывал бетонные столбы из земли.
Ростовстат поделился актуальными ценами на ряд товаров и услуг в Ростовской области. По данным на 28 октября, средняя цена килограмма сливочного масла составляет 947,16 рубля. Это на 16,06 рубля больше по сравнению с прошлой неделей.
Самая низкая средняя цена на масло зафиксирована в Шахтах — 922,34 рубля. В Ростове-на-Дону этот показатель составил 948,48 рубля, а в Сальске — 995, 51 рубля.
Получается, что упаковка сливочного масла в 200 граммов в среднем по региону будет стоить 189,40 рубля, но на деле цены в супермаркетах значительно выше.