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Posted 2 ноября, 17:21

Published 2 ноября, 17:21

Modified 2 ноября, 17:23

Updated 2 ноября, 17:23

В Ростовской области бушует шторм, а сливочное масло становится дорогим деликатесом

В Ростовской области бушует шторм, а сливочное масло становится дорогим деликатесом

2 ноября 2024, 17:21
Фото: Шедеврум. В Ростовской области бушует шторм, а сливочное масло становится дорогим деликатесом
Губернатор Голубев проинформировал о сбитом у Новошахтинска беспилотнике, тем временем сильный ветер массово валит деревья и бетонные столбы в Ростове-на-Дону, а сливочное масло в Ростовской области подорожало почти до 1000 рублей за килограмм.

Беспилотник на Дону

Ночью 2 ноября на территории Ростовской области был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Дрон уничтожили недалеко от Новошахтинска подразделения противовоздушной обороны.

Глава региона Василий Голубев рассказал, что разрушений и пострадавших не в результате атаки не было.

Добавим, что Минобороны России сообщило, что всего за ночь отразили атаку 24 украинских БПЛА. По одному сбили в Нижегородской области и в Республике Крым. По два — над Белгородской областью, еще три — над Орловской, а в Курской и Брянской областях — по восемь дронов.

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Ветер-громила

Жителей Ростова-на-Дону поразил масштаб разрушений, который нанес ураганный ветер 2 ноября. Официально подтверждено падение 20 деревьев только в донской столице, сколько их рухнуло по области, сложно вообразить. Лежащие насаждения перекрывали дороги, давили автомобили, повреждали дома и балконы.

Кроме того, штормовой ветер сбивал светофоры и вырывал бетонные столбы из земли.

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Золотое сливочное масло

Ростовстат поделился актуальными ценами на ряд товаров и услуг в Ростовской области. По данным на 28 октября, средняя цена килограмма сливочного масла составляет 947,16 рубля. Это на 16,06 рубля больше по сравнению с прошлой неделей.

Самая низкая средняя цена на масло зафиксирована в Шахтах — 922,34 рубля. В Ростове-на-Дону этот показатель составил 948,48 рубля, а в Сальске — 995, 51 рубля.

Получается, что упаковка сливочного масла в 200 граммов в среднем по региону будет стоить 189,40 рубля, но на деле цены в супермаркетах значительно выше.

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