В столице определят победителей InterComm 2024

В текущем году было подано рекордное количество заявок на участие в премии — 319. Из них в шорт-лист попали 129 проектов. Всего на премии представлено 18 номинаций, среди которых «Территория добра», «Новые медиа», «Работа мечты» и другие. В списке участников присутствуют крупнейшие российские компании из банковского сектора, IT, машиностроения и других отраслей. Уже не в первый раз в премии участвуют «Мегафон», СИБУР, «Северсталь» и «Норникель».