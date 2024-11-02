В столице определят победителей InterComm 2024

Posted 2 ноября, 11:23
Published 2 ноября, 11:23
Modified 2 ноября, 11:23
Updated 2 ноября, 11:23
Глава оргкомитета премии и главный редактор InterComm Media Лариса Рудакова сообщила, что команда осталась под впечатлением от проектов, которые представлены на премии в этом году. Она добавила, что некоторые проекты не соответствуют довольно высоким стандартам премии. По её словам, здесь ждут инновационные проекты, способные задавать или даже предвосхищать тренды. Об этом сообщает портал 56orb.ru.
В текущем году было подано рекордное количество заявок на участие в премии — 319. Из них в шорт-лист попали 129 проектов. Всего на премии представлено 18 номинаций, среди которых «Территория добра», «Новые медиа», «Работа мечты» и другие. В списке участников присутствуют крупнейшие российские компании из банковского сектора, IT, машиностроения и других отраслей. Уже не в первый раз в премии участвуют «Мегафон», СИБУР, «Северсталь» и «Норникель».
5-6 ноября пройдут финальные защиты проектов, а 21 ноября в Москве состоится торжественная церемония, где будут объявлены победители. Данная премия проводится уже в пятнадцатый раз. Организатором InterComm стала коммуникационная группа «МедиаЛайн», а информационным партнером — медиахолдинг 1MI.
Премия InterComm создана для развития корпоративной культуры, поддержки высоких профессиональных стандартов и внедрения лучших практик обучения и мотивации персонала.