Василий Голубев сообщил о последствиях сбитого под Новошахтинском беспилотника

Posted 2 ноября, 05:11
Published 2 ноября, 05:11
Modified 2 ноября, 05:13
Updated 2 ноября, 05:13
По данным главы региона, воздушная атака произошла минувшей ночью. Подразделения ПВО заметили в небе дрон и успели уничтожить его до приземления.
— Пострадавших и последствий на земле нет, — уточнил Василий Голубев.
Примерно в это же время атаку беспилотников отразили еще в нескольких регионах России. Это и Нижегородская область, и Республика Крым (по одному сбитому дрону), и Белгородская область (два БПЛА), и Орловская (три беспилотника. Больше всего подверглись налету дронов Курская и Брянская области. Там за ночь уничтожили по восемь целей.