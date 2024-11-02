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Posted 2 ноября, 05:11

Published 2 ноября, 05:11

Modified 2 ноября, 05:13

Updated 2 ноября, 05:13

Василий Голубев сообщил о последствиях сбитого под Новошахтинском беспилотника

Василий Голубев сообщил о последствиях сбитого под Новошахтинском беспилотника

2 ноября 2024, 05:11
Фото: 1MI. Василий Голубев сообщил о последствиях сбитого под Новошахтинском беспилотника
Стало известно о последствиях сбитого под Новошахтинском дрона. Подробнее об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем telegram-канале 2 ноября.

По данным главы региона, воздушная атака произошла минувшей ночью. Подразделения ПВО заметили в небе дрон и успели уничтожить его до приземления.

— Пострадавших и последствий на земле нет, — уточнил Василий Голубев.

Голубев сообщил о ночной атаке беспилотников над Новошахтинском
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Примерно в это же время атаку беспилотников отразили еще в нескольких регионах России. Это и Нижегородская область, и Республика Крым (по одному сбитому дрону), и Белгородская область (два БПЛА), и Орловская (три беспилотника. Больше всего подверглись налету дронов Курская и Брянская области. Там за ночь уничтожили по восемь целей.

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