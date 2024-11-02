Василий Голубев сообщил о последствиях сбитого под Новошахтинском беспилотника

Примерно в это же время атаку беспилотников отразили еще в нескольких регионах России. Это и Нижегородская область, и Республика Крым (по одному сбитому дрону), и Белгородская область (два БПЛА), и Орловская (три беспилотника. Больше всего подверглись налету дронов Курская и Брянская области. Там за ночь уничтожили по восемь целей.