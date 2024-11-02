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Posted 2 ноября, 16:35

Published 2 ноября, 16:35

Modified 2 ноября, 16:37

Updated 2 ноября, 16:37

Река Дон вышла из берегов в Ростовской области

Вода в реке Дон и Таганрогском заливе поднимется до неблагоприятных отметок

2 ноября 2024, 16:35
Фото: Изображение Midjourney. Река Дон вышла из берегов в Ростовской области
В Ростовской области на реке Дон и в Таганрогском заливе прогнозируется ветровой нагон воды. Уровень воды в реке поднимется до неблагоприятных отметок и выше, информирует Северо-Кавказское УГМС.

Из-за приближающегося циклона Мартина с 4 по 6 ноября 2024 года на территории Ростовской области может усилиться ветер до 20 метров в секунду. Далее ветер будет усиливаться и сохранится до вечера 5 ноября с порывами до 28 метров в секунду.

Ветер окажет влияние на гидрологический режим в устье реки Дон и в Таганрогском заливе. 4 и 5 ноября метеорологи предупреждают о ветровом нагоне воды. В районе Азова уровень воды в реке повысится к неблагоприятной отметке, а у Таганрога уровень превысит неблагоприятную отметку.

При этом опасных гидрологических явлений в ближайшие сутки не ожидается.

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Напомним, что ранее сотрудники МЧС Ростовской области предупреждали об угрозе подтоплений. А через сутки стало известно, что хутор Дугино начал уходить под воду. Местный житель рассказал корреспонденту RostovGazeta о том, что вода может подняться сразу на 50 сантиметров. Подробнее о происшествии в нашем материале.

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#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Река Дон#Подтопление#Уровень воды#Происшествия#Наводнение#Угроза наводнения
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