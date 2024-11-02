Вода в реке Дон и Таганрогском заливе поднимется до неблагоприятных отметок

Из-за приближающегося циклона Мартина с 4 по 6 ноября 2024 года на территории Ростовской области может усилиться ветер до 20 метров в секунду. Далее ветер будет усиливаться и сохранится до вечера 5 ноября с порывами до 28 метров в секунду.