Вода в реке Дон и Таганрогском заливе поднимется до неблагоприятных отметок

Posted 2 ноября, 16:35
Published 2 ноября, 16:35
Modified 2 ноября, 16:37
Updated 2 ноября, 16:37
Из-за приближающегося циклона Мартина с 4 по 6 ноября 2024 года на территории Ростовской области может усилиться ветер до 20 метров в секунду. Далее ветер будет усиливаться и сохранится до вечера 5 ноября с порывами до 28 метров в секунду.
Ветер окажет влияние на гидрологический режим в устье реки Дон и в Таганрогском заливе. 4 и 5 ноября метеорологи предупреждают о ветровом нагоне воды. В районе Азова уровень воды в реке повысится к неблагоприятной отметке, а у Таганрога уровень превысит неблагоприятную отметку.
При этом опасных гидрологических явлений в ближайшие сутки не ожидается.
Напомним, что ранее сотрудники МЧС Ростовской области предупреждали об угрозе подтоплений. А через сутки стало известно, что хутор Дугино начал уходить под воду. Местный житель рассказал корреспонденту RostovGazeta о том, что вода может подняться сразу на 50 сантиметров. Подробнее о происшествии в нашем материале.