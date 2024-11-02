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Posted 2 ноября, 12:31

Published 2 ноября, 12:31

Modified 2 ноября, 12:33

Updated 2 ноября, 12:33

«Всё, упал»: в Ростовской области ураганный ветер выдрал из стены балкон

«Всё, упал»: в Ростовской области штормовой ветер сорвал балкон

2 ноября 2024, 12:31
Фото: Телеграм-канал «Блокнот Волгодонск». «Всё, упал»: в Ростовской области ураганный ветер выдрал из стены балкон

Штормовой ветер сорвал балкон в Ростовской области

В Ростовской области разбушевавшийся ветер снес балкон, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Блокнот Волгодонск».

2 ноября жительница Цимлянска Ростовской области осталась без балкона из-за штормового ветра. Мощные воздушные потоки расшатали и выдернули с корнем остекленную часть конструкции. По кадрам видно, что деревянные рамы, металлические листы и стекла рухнули прямо на землю. К счастью, никто не пострадал.

«Прикинь, у нас от ветра балкон снесло. Нет, балкона. Всё, упал вниз», — прокомментировала ситуацию женщина.

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Видео: Телеграм-канал «Блокнот Волгодонск». «Всё, упал»: в Ростовской области ураганный ветер выдрал из стены балкон

Жители региона недоумевают, как так вышло. Некоторые из них считают, что конструкция была чересчур старая, а другие винят во всем сильный ветер: «Надо заранее демонтировать старые балконы».

«Конечно, такой ветрюган», — пишет пользователь.

«Если бы прибило кого, уже не так смешно было бы», — добавил подписчик.

Ранее RostovGazeta рассказала, что сильный ветер массово валит деревья и бетонные столбы в донской столице.

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