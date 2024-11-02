«Всё, упал»: в Ростовской области штормовой ветер сорвал балкон

Posted 2 ноября, 12:31
Published 2 ноября, 12:31
Modified 2 ноября, 12:33
Updated 2 ноября, 12:33
2 ноября жительница Цимлянска Ростовской области осталась без балкона из-за штормового ветра. Мощные воздушные потоки расшатали и выдернули с корнем остекленную часть конструкции. По кадрам видно, что деревянные рамы, металлические листы и стекла рухнули прямо на землю. К счастью, никто не пострадал.
«Прикинь, у нас от ветра балкон снесло. Нет, балкона. Всё, упал вниз», — прокомментировала ситуацию женщина.
Жители региона недоумевают, как так вышло. Некоторые из них считают, что конструкция была чересчур старая, а другие винят во всем сильный ветер: «Надо заранее демонтировать старые балконы».
«Конечно, такой ветрюган», — пишет пользователь.
«Если бы прибило кого, уже не так смешно было бы», — добавил подписчик.
Ранее RostovGazeta рассказала, что сильный ветер массово валит деревья и бетонные столбы в донской столице.