Зоолог Евсюков рассказал, куда исчезли ежики в Ростовской области

Posted 2 ноября, 13:37
Published 2 ноября, 13:37
Modified 2 ноября, 13:39
Updated 2 ноября, 13:39
Напомним, что в начале лета ростовчан умиляли ежики, которые без стеснения прогуливались по дворам возле жилых домов. Однако с наступлением холодов горожане заметили, что ежики исчезли.
«Когда падает температура тела, ежики уходят в спячку. Они закапываются в норки или залезают под пни. Вряд ли их становится меньше. Скорее всего, их просто не видно потому, что они спрятались», — отмечает Александр Евсюков.
По словам зоолога, в холодный период у этих зверьков сильно замедляются все процессы обмена. Заметно снижается пульс, дыхание.
«Если зимой в лесу отодвинуть какую-нибудь корягу, то под ней может оказаться ежик — в эдаком полуанабиозе», — уточняет собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала о вымирании ушастых ежей в Ростовской области.