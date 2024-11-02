rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 13:37

Published 2 ноября, 13:37

Modified 2 ноября, 13:39

Updated 2 ноября, 13:39

Зоолог Евсюков рассказал, куда исчезли ежики в Ростовской области

Зоолог Евсюков рассказал, куда исчезли ежики в Ростовской области

2 ноября 2024, 13:37
Фото: Изображение Midjourney. Зоолог Евсюков рассказал, куда исчезли ежики в Ростовской области
Сюжет
Эксклюзив
Ежиков с наступлением холодов становится меньше в Ростове и области — они уходят в спячку, сообщил RostovGazeta зоолог ДГТУ Александр Евсюков.

Напомним, что в начале лета ростовчан умиляли ежики, которые без стеснения прогуливались по дворам возле жилых домов. Однако с наступлением холодов горожане заметили, что ежики исчезли.

«Когда падает температура тела, ежики уходят в спячку. Они закапываются в норки или залезают под пни. Вряд ли их становится меньше. Скорее всего, их просто не видно потому, что они спрятались», — отмечает Александр Евсюков.
С наступлением холодов ежики уходят в спячку. Закапываются в норки или залезают под пни С наступлением холодов ежики уходят в спячку. Закапываются в норки или залезают под пни
С наступлением холодов ежики уходят в спячку. Закапываются в норки или залезают под пни . Фото: Изображение Midjourney
Ученый-зоолог объяснил нашествие ежиков на Западном в Ростове
Узнать подробнее

По словам зоолога, в холодный период у этих зверьков сильно замедляются все процессы обмена. Заметно снижается пульс, дыхание.

«Если зимой в лесу отодвинуть какую-нибудь корягу, то под ней может оказаться ежик — в эдаком полуанабиозе», — уточняет собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала о вымирании ушастых ежей в Ростовской области.

Ученый сообщил о вымирании ушастых ежей в Ростовской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Ростовской области жители страдают от нашествия ежей и борются с алкоголизмомВ Ростовской области резко снижается количество ежейУшастые ежи в зоопарке в Ростове-на-Дону начали выходить из зимней спячки в апреле
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Живая природа#Ежики#Спячка#Процессы обмена#Анабиоз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика