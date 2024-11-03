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Posted 3 ноября, 06:51

Published 3 ноября, 06:51

Modified 3 ноября, 06:53

Updated 3 ноября, 06:53

Двое детей и мужчина сгорели во время пожара в частном доме в Ростовской области

Двое детей и мужчина сгорели во время пожара в частном доме в Ростовской области

3 ноября 2024, 06:51
Фото: Изображение Midjourney. Двое детей и мужчина сгорели во время пожара в частном доме в Ростовской области
В Ростовской области ночной пожар унес жизнь двух маленьких детей и 43-летнего мужчины. Жуткое ЧП случилось 3 ноября в селе Александровка Азовского района.

Загорелся частный дом на улице Октябрьской, 90. В считанные минуты пламя распространилось по всему жилью. Из горящего дома смогла выбраться только женщина. Ее дети, 3-летняя девочка и 4-летний мальчик остались наедине со стихией.

Очевидцы вызвали спасателей. На место направили девять человек на четырех спецмашинах. К их прибытию площадь пожара достигла сотни квадратных метров. Когда пламя потушили, в обугленном жилище обнаружили тела детей и 43-летнего мужчины.

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В ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что мать погибших малышей была в состоянии опьянения.

Ранее крупный пожар уничтожил склад с лекарствами в Ростове.

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