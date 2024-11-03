Двое детей и мужчина сгорели во время пожара в частном доме в Ростовской области

Posted 3 ноября, 06:51
Published 3 ноября, 06:51
Modified 3 ноября, 06:53
Updated 3 ноября, 06:53
Загорелся частный дом на улице Октябрьской, 90. В считанные минуты пламя распространилось по всему жилью. Из горящего дома смогла выбраться только женщина. Ее дети, 3-летняя девочка и 4-летний мальчик остались наедине со стихией.
Очевидцы вызвали спасателей. На место направили девять человек на четырех спецмашинах. К их прибытию площадь пожара достигла сотни квадратных метров. Когда пламя потушили, в обугленном жилище обнаружили тела детей и 43-летнего мужчины.
В ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что мать погибших малышей была в состоянии опьянения.
Ранее крупный пожар уничтожил склад с лекарствами в Ростове.