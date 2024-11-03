Итоги недели: Голубеву пророчат отставку, пока Ростовскую область окутал первый снег

Пик стихии пришёлся на 2 ноября. В Ростове сильный ветер повалил больше 60 деревьев и крупных веток. Он срывал крыши домов и даже разнёс остановку. Не лучше обстояли дела и в других городах области. Например, в Цимлянске ветер вырвал балкон в здании многоквартирного дома.