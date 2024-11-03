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Posted 3 ноября, 16:15

Published 3 ноября, 16:15

Modified 3 ноября, 16:15

Updated 3 ноября, 16:15

Итоги недели: Голубеву пророчат отставку, пока Ростовскую область окутал первый снег

Итоги недели: Голубеву пророчат отставку, пока Ростовскую область окутал первый снег

3 ноября 2024, 16:15
Фото: Правительство Ростовской области. Итоги недели: Голубеву пророчат отставку, пока Ростовскую область окутал первый снег
В Ростовской области бушует циклон «Мартина», на севере региона даже выпал первый снег, а политологи пророчат губернатору Василию Голубеву скорую отставку.

«Мартина», принёсшая разрушения

Ростовская область на несколько дней оказалась во власти циклона «Мартина». Он принёс в регион сильный ветер со скоростью 20 метров в секунду. Местами его порывы достигают 27 метров в секунду. Также в регионе идут дожди и мокрый снег. Температура воздуха рухнула практически до нуля.

Пик стихии пришёлся на 2 ноября. В Ростове сильный ветер повалил больше 60 деревьев и крупных веток. Он срывал крыши домов и даже разнёс остановку. Не лучше обстояли дела и в других городах области. Например, в Цимлянске ветер вырвал балкон в здании многоквартирного дома.

О пострадавших из-за последствий стихии не сообщалось. Но серьёзный урон был нанесён нескольким зданиями и машинам.

Синоптики прогнозируют, что сильный ветер сохранится в регионе до 6 ноября.

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Первый снег

В Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области прошёл первый снег 3 ноября. Кадрами с ним активно делились в соцсетях местные жители. По их словам, снег ещё не образует сугробы, потому что быстро тает. Но из-за минусовой температуры на севере области на улицах образуется наледь.

По прогнозам синоптиков, первый снег скоро придёт и в другие муниципалитеты региона. В Ростове даже начали готовить снегоуборочную технику. Власти заверяют, что этой зимой чистить город от снега будут десятки единиц техники и тысяча дворников.

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Отставка первого чиновника в регионе

«Ведомости» со ссылкой на источники в Администрации президента сообщили, что до конца года своего поста может лишиться губернатор Ростовской области Василий Голубев. Окончательное решение по этому вопросу примет Владимир Путин.

Причиной отставки называют длительное пребывание Голубева на посту главы области. Регионом он руководит уже почти 15 лет. Видные чиновники в АП и региональном правительстве полагают, что руководить областью должен более молодой политик.

Комментируя слухи об отставке, пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова заявила, что Голубев вместе со своей командой сейчас активно погружен в актуальную повестку. Конец года — всегда напряжённый период для правительства региона. Четвертакова добавила, что высокие кадровые вопросы — прерогатива президента.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался комментировать СМИ слухи об отставке Голубева.

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