Коммунальный фонтан высотой в три этажа забил на Чкаловском в Ростове

Posted 3 ноября, 07:26
Published 3 ноября, 07:26
Modified 3 ноября, 07:28
Updated 3 ноября, 07:28
Кадры с места ЧП очевидцы опубликовали в telegram-канале «Привет, Ростов!». По их словам, возле школы №109 в переулке Днепровском из-под земли забил фонтан с кипятком.
— Кто хотел принять горячий душ на улице? — шутит автор поста.
— О, тепленькая пошла! — добавили в комментариях.
— А морозы еще не начались, — отметили другие.
Ранее RostovGazeta рассказывала о последствиях штормового ветра, который принес циклон «Мартина».
Источник видео: тг Привет, Ростов!