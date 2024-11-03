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Posted 3 ноября, 07:26

Published 3 ноября, 07:26

Modified 3 ноября, 07:28

Updated 3 ноября, 07:28

Коммунальный фонтан забил на Чкаловском в Ростове

Коммунальный фонтан высотой в три этажа забил на Чкаловском в Ростове

3 ноября 2024, 07:26
Фото: 1MI. Коммунальный фонтан забил на Чкаловском в Ростове
В Ростове-на-Дону произошла коммунальная авария. ЧП случилось на Чкаловском утром 3 ноября.

Кадры с места ЧП очевидцы опубликовали в telegram-канале «Привет, Ростов!». По их словам, возле школы №109 в переулке Днепровском из-под земли забил фонтан с кипятком.

— Кто хотел принять горячий душ на улице? — шутит автор поста.
— О, тепленькая пошла! — добавили в комментариях.
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— А морозы еще не начались, — отметили другие.

Ранее RostovGazeta рассказывала о последствиях штормового ветра, который принес циклон «Мартина».

Источник видео: тг Привет, Ростов!

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#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#ЧП#Авария#Фонтан#Коммунальные услуги
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