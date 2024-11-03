Крыша новостройки полыхает в Ростове на Западном

Posted 3 ноября, 14:07
Published 3 ноября, 14:07
Modified 3 ноября, 14:07
Updated 3 ноября, 14:07
Происшествие случилось вечером 3 ноября на Западном в Ростове. Пожар произошёл на крыше многоэтажной новостройки в Левенцовском микрорайоне. На кадрах с места событий видно дым, который стремительно разносит ветер. Жители близлежащих домов жалуются на сильный запах гари.
В управлении МЧС пожар на крыше новостройки пока не комментировали. Информация о его причинах и возможных пострадавших уточняется.
Ранее высотку в Новочеркасске эвакуировали из-за пылающего в подъезде скутера. Огонь от транспортного средства быстро распространился по дому, едва не став причиной гибели людей.