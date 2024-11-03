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Posted 3 ноября, 14:07

Published 3 ноября, 14:07

Modified 3 ноября, 14:07

Updated 3 ноября, 14:07

В Левенцовском микрорайоне пожар охватил крышу высотного жилого дома

Крыша новостройки полыхает в Ростове на Западном

3 ноября 2024, 14:07
Фото: для иллюстрации. 1MI. В Левенцовском микрорайоне пожар охватил крышу высотного жилого дома
В Левенцовском микрорайоне пожар охватил крышу высотного жилого дома, кадры с места событий выкладывает сообщество ВКонтакте «Это Ростов!».

Происшествие случилось вечером 3 ноября на Западном в Ростове. Пожар произошёл на крыше многоэтажной новостройки в Левенцовском микрорайоне. На кадрах с места событий видно дым, который стремительно разносит ветер. Жители близлежащих домов жалуются на сильный запах гари.

В управлении МЧС пожар на крыше новостройки пока не комментировали. Информация о его причинах и возможных пострадавших уточняется.

Ранее высотку в Новочеркасске эвакуировали из-за пылающего в подъезде скутера. Огонь от транспортного средства быстро распространился по дому, едва не став причиной гибели людей.

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