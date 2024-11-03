Крыша новостройки полыхает в Ростове на Западном

Происшествие случилось вечером 3 ноября на Западном в Ростове. Пожар произошёл на крыше многоэтажной новостройки в Левенцовском микрорайоне. На кадрах с места событий видно дым, который стремительно разносит ветер. Жители близлежащих домов жалуются на сильный запах гари.