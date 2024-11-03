Логвиненко назвал самые пострадавшие от шторма районы Ростова-на-Дону

Posted 3 ноября, 07:31
Published 3 ноября, 07:31
Modified 3 ноября, 07:33
Updated 3 ноября, 07:33
2 ноября в городе бушевал ветер с порывами до 27 метров в секунду, также шел небольшой дождь. Стихия стала причиной падения 64 деревьев и крупных веток.
Спасатели и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. К настоящему часу они устранились последствия 51 происшествия.
Больше всего от стихии пострадал Первомайский район, там произошел 21 случай ЧП. 13 происшествий случились в Октябрьском районе, еще восемь — в Железнодорожном.
Об упавшем дереве или конструкции ростовчане могут сообщить спасателям по номеру 112.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как в Ростовской области накануне бушевал шторм, вызванный циклоном «Мартина».