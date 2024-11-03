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Posted 3 ноября, 07:31

Published 3 ноября, 07:31

Modified 3 ноября, 07:33

Updated 3 ноября, 07:33

Больше 60 деревьев упали в Ростове за прошедшие сутки из-за штормового ветра

Логвиненко назвал самые пострадавшие от шторма районы Ростова-на-Дону

3 ноября 2024, 07:31
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко. Больше 60 деревьев упали в Ростове за прошедшие сутки из-за штормового ветра
Больше 60 деревьев упали в Ростове за прошедшие сутки из-за штормового ветра, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

2 ноября в городе бушевал ветер с порывами до 27 метров в секунду, также шел небольшой дождь. Стихия стала причиной падения 64 деревьев и крупных веток.

Спасатели и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. К настоящему часу они устранились последствия 51 происшествия.

Больше всего от стихии пострадал Первомайский район, там произошел 21 случай ЧП. 13 происшествий случились в Октябрьском районе, еще восемь — в Железнодорожном.

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Об упавшем дереве или конструкции ростовчане могут сообщить спасателям по номеру 112.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как в Ростовской области накануне бушевал шторм, вызванный циклоном «Мартина».

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