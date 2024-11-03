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Posted 3 ноября, 10:39

Published 3 ноября, 10:39

Modified 3 ноября, 11:51

Updated 3 ноября, 11:51

Авария с участием машин Lada и Audi произошла на улице Дачной

Машину отбросило на крышу после ДТП на Северном в Ростове

3 ноября 2024, 10:39
Фото: 1MI. Авария с участием машин Lada и Audi произошла на улице Дачной
Авария с участием машин Lada и Audi произошла на улице Дачной, кадрами с места событий делится сообщество ВКонтакте «Это Ростов! Новости».

Происшествие случилось утром 3 ноября. По предварительным данным, на Дачной улице, рядом с военным госпиталем, столкнулись Lada и Audi. Удар был такой силы, что отечественную легковушку отбросило, машина перевернулась на крышу. Audi практически не пострадала.

О состоянии водителя Lada ничего не известно. В Госавтоинспекции информацией о ДТП пока не делились.

Накануне семь машин разбились в массовой аварии в Таганроге. Происшествие случилось в самом центре города. Никто из участников ДТП не пострадал, но автомобили получили серьёзные повреждения.

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