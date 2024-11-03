Машину отбросило на крышу после ДТП на Северном в Ростове

Posted 3 ноября, 10:39
Published 3 ноября, 10:39
Modified 3 ноября, 11:51
Updated 3 ноября, 11:51
Происшествие случилось утром 3 ноября. По предварительным данным, на Дачной улице, рядом с военным госпиталем, столкнулись Lada и Audi. Удар был такой силы, что отечественную легковушку отбросило, машина перевернулась на крышу. Audi практически не пострадала.
О состоянии водителя Lada ничего не известно. В Госавтоинспекции информацией о ДТП пока не делились.
Накануне семь машин разбились в массовой аварии в Таганроге. Происшествие случилось в самом центре города. Никто из участников ДТП не пострадал, но автомобили получили серьёзные повреждения.