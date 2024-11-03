Машину отбросило на крышу после ДТП на Северном в Ростове

Происшествие случилось утром 3 ноября. По предварительным данным, на Дачной улице, рядом с военным госпиталем, столкнулись Lada и Audi. Удар был такой силы, что отечественную легковушку отбросило, машина перевернулась на крышу. Audi практически не пострадала.