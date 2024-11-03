«На улице уже морозы»: часть жителей Ростова сидит без отопления с середины октября

Posted 3 ноября, 11:04
Published 3 ноября, 11:04
Modified 3 ноября, 11:50
Updated 3 ноября, 11:50
Старт отопительному сезону в Ростове формально дали 15 октября. Чтобы запустить теплоснабжение, жителям нужно было договориться со своими УК и ТСЖ. Те в свою очередь передавали информацию ресурсоснабжающим организациям.
С 15 октября прошло уже почти три недели, но некоторые многоэтажные дома во всех районах Ростова всё ещё остаются без отопления и горячей воды.
«Только „завтраками“ кормят, а отопление не дают с середины октября. На улице уже морозы».
«2-я Краснодарская, 80. Отопления и горячей воды нет! Только одни обещания».
«Халтуринский, 46а, когда ждать отопления? Это уже не нормально, что в квартире холоднее, чем на улице. Ну что это такое? Почему нет точных сроков, почему дата подачи отопления постоянно меняется?».
«Сегодня 2 ноября! Никаких работ никто не ведёт! Завтра ночью будет минусовая температура! Это безобразие прекратится когда-нибудь?» — пишут разгневанные жители.
Власти города отвечают, что отопление отсутствует из-за аварий на теплотрассах. Их устраняют коммунальные службы. Но часть жителей такой ответ не устраивает. Они собираются жаловаться в прокуратуру и Жилинспекцию.
Тем временем погода в городе становится по-настоящему зимней. В Ростове прогнозируют ночные заморозки и мокрый снег. К тому же в городе бушует сильный ветер, идут дожди.