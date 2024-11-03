rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября, 11:04

Published 3 ноября, 11:04

Modified 3 ноября, 11:50

Updated 3 ноября, 11:50

В Ростове некоторые дома продолжают оставаться без отопления и горячей воды в холодную погоду

«На улице уже морозы»: часть жителей Ростова сидит без отопления с середины октября

3 ноября 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney. В Ростове некоторые дома продолжают оставаться без отопления и горячей воды в холодную погоду

В части домов Ростова нет отопления с середины октября

В Ростове некоторые дома продолжают оставаться без отопления и горячей воды в холодную погоду, об этом сами жители рассказывают в комментариях в социальных сетях.

Старт отопительному сезону в Ростове формально дали 15 октября. Чтобы запустить теплоснабжение, жителям нужно было договориться со своими УК и ТСЖ. Те в свою очередь передавали информацию ресурсоснабжающим организациям.

«От наших звонков шарахаются»: дома на Шолохова в Ростове остались без тепла в зиму
Узнать подробнее

С 15 октября прошло уже почти три недели, но некоторые многоэтажные дома во всех районах Ростова всё ещё остаются без отопления и горячей воды.

«Только „завтраками“ кормят, а отопление не дают с середины октября. На улице уже морозы».
«2-я Краснодарская, 80. Отопления и горячей воды нет! Только одни обещания».
«Халтуринский, 46а, когда ждать отопления? Это уже не нормально, что в квартире холоднее, чем на улице. Ну что это такое? Почему нет точных сроков, почему дата подачи отопления постоянно меняется?».
«Сегодня 2 ноября! Никаких работ никто не ведёт! Завтра ночью будет минусовая температура! Это безобразие прекратится когда-нибудь?» — пишут разгневанные жители.

Власти города отвечают, что отопление отсутствует из-за аварий на теплотрассах. Их устраняют коммунальные службы. Но часть жителей такой ответ не устраивает. Они собираются жаловаться в прокуратуру и Жилинспекцию.

Тем временем погода в городе становится по-настоящему зимней. В Ростове прогнозируют ночные заморозки и мокрый снег. К тому же в городе бушует сильный ветер, идут дожди.

Читайте также:
Машина перевернулась на крышу в ДТП на Северном в РостовеВодоканалу пришлось выбивать через суд с ФК «Ростов» долги за водуРКН разрешил вернуть радио с шансоном в Ростов-на-ДонуРостов-на-Жути: самые страшные городские легенды и их разоблаченияЭкономисты пояснили, как рост ставки ЦБ отразится на производствах и бизнесеНа Ростов-на-Дону обрушится 9-часовая магнитная буряОбщественник предупредил ростовчан о росте цен на холодильники и кондиционеры
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Авария#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика