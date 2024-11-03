Накануне Дня народного единства Ростовскую область атаковали беспилотники

Posted 3 ноября, 05:08
Published 3 ноября, 05:08
Modified 3 ноября, 05:10
Updated 3 ноября, 05:10
Воздушную атаку отразили ночью 3 ноября, за сутки до Дня народного единства. По информации губернатора, удалось уничтожить 16 дронов. Цели сбили в городах Новошахтинске, Каменске и на территории Усть-Донецкого района.
— Пострадавших и повреждений на земле нет, — уточнил Василий Голубев. — Военные продолжают работу.
В Минобороны РФ уточнили, что в эту же ночью российские военные уничтожили еще несколько беспилотников. Два БПЛА перехватили над Белгородской областью, один — над Волгоградской.
Накануне, 2 ноября, дрон сбили под Новошахтинском. В тот раз также обошлось без повреждений объектов и пострадавших. А до этого, 1 числа, жители Белой Калитвы испугались жуткого грохота над городом и соседними поселениями. Люди подумали, что работает ПВО, однако власти успокоили всех, заверив, что грохот раздался из-за перехода самолета на сверхзвук.