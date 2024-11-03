Накануне Дня народного единства Ростовскую область атаковали беспилотники

Накануне, 2 ноября, дрон сбили под Новошахтинском. В тот раз также обошлось без повреждений объектов и пострадавших. А до этого, 1 числа, жители Белой Калитвы испугались жуткого грохота над городом и соседними поселениями. Люди подумали, что работает ПВО, однако власти успокоили всех, заверив, что грохот раздался из-за перехода самолета на сверхзвук.