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Posted 3 ноября, 05:08

Published 3 ноября, 05:08

Modified 3 ноября, 05:10

Updated 3 ноября, 05:10

Накануне Дня народного единства Ростовскую область атаковали беспилотники

Накануне Дня народного единства Ростовскую область атаковали беспилотники

3 ноября 2024, 05:08
Фото: Изображение Midjourney. Накануне Дня народного единства Ростовскую область атаковали беспилотники
Над Ростовской областью сбили 16 беспилотников, сообщает глава региона Василий Голубев в своем telegram-канале.

Воздушную атаку отразили ночью 3 ноября, за сутки до Дня народного единства. По информации губернатора, удалось уничтожить 16 дронов. Цели сбили в городах Новошахтинске, Каменске и на территории Усть-Донецкого района.

— Пострадавших и повреждений на земле нет, — уточнил Василий Голубев. — Военные продолжают работу.
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В Минобороны РФ уточнили, что в эту же ночью российские военные уничтожили еще несколько беспилотников. Два БПЛА перехватили над Белгородской областью, один — над Волгоградской.

Накануне, 2 ноября, дрон сбили под Новошахтинском. В тот раз также обошлось без повреждений объектов и пострадавших. А до этого, 1 числа, жители Белой Калитвы испугались жуткого грохота над городом и соседними поселениями. Люди подумали, что работает ПВО, однако власти успокоили всех, заверив, что грохот раздался из-за перехода самолета на сверхзвук.

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