«Не зря обещали сугробы»: первый снег выпал в Ростовской области

Posted 3 ноября, 12:13
Published 3 ноября, 12:13
Modified 3 ноября, 12:13
Updated 3 ноября, 12:13
Синоптики прогнозировали снегопады в регионе в ближайшие дни. Мокрый снег уже проходил в некоторых районах на севере Ростовской области. Вечером 2 ноября и утром 3 ноября снегопады начались в Белой Калитве и в Каменском районе.
«Не зря обещали сугробы»,
«Нужно морозец и снега по колено», — пишут в соцсетях ростовчане.
Но о сугробах речи пока не идёт. По словам жителей, снег быстро тает. Но из-за минусовой погоды на севере региона на улицах уже образуется наледь.
Тем временем прогнозы погоды предупреждают, что снегопады вскоре пройдут почти во всех районах области. Также в ближайшие дни возможны дожди и усиление ветра.