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Posted 3 ноября, 12:13

Published 3 ноября, 12:13

Modified 3 ноября, 12:13

Updated 3 ноября, 12:13

В Белой Калитве и Каменском районе Ростовской области выпал первый снег

«Не зря обещали сугробы»: первый снег выпал в Ростовской области

3 ноября 2024, 12:13
Фото: Картинка для иллюстрации. Изображение Midjourney. В Белой Калитве и Каменском районе Ростовской области выпал первый снег

Первый снег выпал в Ростовской области

В Белой Калитве и Каменском районе Ростовской области выпал первый снег, кадрами с ним делятся в соцсетях местные жители.

Синоптики прогнозировали снегопады в регионе в ближайшие дни. Мокрый снег уже проходил в некоторых районах на севере Ростовской области. Вечером 2 ноября и утром 3 ноября снегопады начались в Белой Калитве и в Каменском районе.

«Не зря обещали сугробы»,
«Нужно морозец и снега по колено», — пишут в соцсетях ростовчане.

Но о сугробах речи пока не идёт. По словам жителей, снег быстро тает. Но из-за минусовой погоды на севере региона на улицах уже образуется наледь.

Тем временем прогнозы погоды предупреждают, что снегопады вскоре пройдут почти во всех районах области. Также в ближайшие дни возможны дожди и усиление ветра.

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