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Posted 3 ноября, 16:50

Published 3 ноября, 16:50

Modified 3 ноября, 16:51

Updated 3 ноября, 16:51

В ноябре на небе можно будет наблюдать сразу несколько редких явлений

Потоки звёзд и суперлуние: что увидят в небе жители Ростовской области в ноябре

3 ноября 2024, 16:50
Фото: pxhere.com. В ноябре на небе можно будет наблюдать сразу несколько редких явлений

Астрономы рассказали о космических явлениях в небе в Ростовской области в ноябре

В ноябре на небе можно будет наблюдать сразу несколько редких явлений, астрономический календарь с ними опубликовала «Яндекс. Погода».

В ноябре рядом с Луной поочерёдно окажутся четыре яркие точки — планеты Венера, Сатурн, Юпитер и Марс. Уже 5 ноября можно будет увидеть рядом со спутником Земли Венеру. Сатурн окажется поблизости с Луной и полностью её покроет 11 ноября. Затем 17 ноября спутник встретится с Юпитером, а 20 ноября — с Марсом.

Полнолуние и суперлуние выпадут на 16 ноября. Тогда в бинокль можно будет увидеть Меркурий — условия для этого сложатся идеальные. Планета станет видна на западе, в лучах вечерней зари, вскоре после захода Солнца.

Метеорный поток Леониды окажется на своём пике 17 ноября, но, скорее всего, перекроется лунным светом.

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Также сообщалось, что затяжные магнитные бури вернутся в Ростовскую область в ноябре.

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