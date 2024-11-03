Потоки звёзд и суперлуние: что увидят в небе жители Ростовской области в ноябре

Posted 3 ноября, 16:50
Published 3 ноября, 16:50
Modified 3 ноября, 16:51
Updated 3 ноября, 16:51
В ноябре рядом с Луной поочерёдно окажутся четыре яркие точки — планеты Венера, Сатурн, Юпитер и Марс. Уже 5 ноября можно будет увидеть рядом со спутником Земли Венеру. Сатурн окажется поблизости с Луной и полностью её покроет 11 ноября. Затем 17 ноября спутник встретится с Юпитером, а 20 ноября — с Марсом.
Полнолуние и суперлуние выпадут на 16 ноября. Тогда в бинокль можно будет увидеть Меркурий — условия для этого сложатся идеальные. Планета станет видна на западе, в лучах вечерней зари, вскоре после захода Солнца.
Метеорный поток Леониды окажется на своём пике 17 ноября, но, скорее всего, перекроется лунным светом.