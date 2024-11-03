Потоки звёзд и суперлуние: что увидят в небе жители Ростовской области в ноябре

В ноябре рядом с Луной поочерёдно окажутся четыре яркие точки — планеты Венера, Сатурн, Юпитер и Марс. Уже 5 ноября можно будет увидеть рядом со спутником Земли Венеру. Сатурн окажется поблизости с Луной и полностью её покроет 11 ноября. Затем 17 ноября спутник встретится с Юпитером, а 20 ноября — с Марсом.