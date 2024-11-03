Пробка сковала проспект Нагибина в Ростове из-за массового ДТП

Posted 3 ноября, 15:19
Published 3 ноября, 15:19
Modified 3 ноября, 15:19
Updated 3 ноября, 15:19
Дорожное происшествие случилось вечером 3 ноября на пересечении Нагибина и Ленина. Там столкнулись три легковушки. Одна из машин буквально стала грудой металла. На месте работают спасатели и инспекторы.
Из-за ликвидации последствий ДТП на Нагибина собралась внушительная пробка. Движение затруднено от пересечения с улицей Плиева до Ленина.
В Госавтоинспекции подробностями аварии не делились. О состоянии пострадавших и причинах происшествия не сообщалось.
Ранее машину отбросило на крышу после ДТП на Северном в Ростове-на-Дону.