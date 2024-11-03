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Posted 3 ноября, 15:19

Published 3 ноября, 15:19

Modified 3 ноября, 15:19

Updated 3 ноября, 15:19

Пробка сковала проспект Нагибина в Ростове из-за массового ДТП

Пробка сковала проспект Нагибина в Ростове из-за массового ДТП

3 ноября 2024, 15:19
Фото: 1MI. Пробка сковала проспект Нагибина в Ростове из-за массового ДТП
Авария с участием трёх машин произошла недалеко от торгового центра «Рио» в Ростове-на-Дону, кадрами с места событий делятся очевидцы.

Дорожное происшествие случилось вечером 3 ноября на пересечении Нагибина и Ленина. Там столкнулись три легковушки. Одна из машин буквально стала грудой металла. На месте работают спасатели и инспекторы.

На месте работают спасатели и инспекторы.На месте работают спасатели и инспекторы.
На месте работают спасатели и инспекторы.. Фото: ВКонтакте «Это Ростов! Новости»

Из-за ликвидации последствий ДТП на Нагибина собралась внушительная пробка. Движение затруднено от пересечения с улицей Плиева до Ленина.

В Госавтоинспекции подробностями аварии не делились. О состоянии пострадавших и причинах происшествия не сообщалось.

Ранее машину отбросило на крышу после ДТП на Северном в Ростове-на-Дону.

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