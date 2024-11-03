Радио и телевидение начнут отключать в Ростовской области с 5 ноября

Posted 3 ноября, 06:48
Published 3 ноября, 06:48
Modified 3 ноября, 06:50
Updated 3 ноября, 06:50
Во вторник, 5 ноября любимые телепередачи и радиостанции не смогут включить жители хутора Новостепановского в Чертковском районе. Профилактические работы проведут с 11:00 до 17:00 мск. На следующий день подобная проблема возникнет в хуторе Крюково Куйбышевского района. Там помехи будут с 10:00 до 16:00 мск.
С 11:00 до 17:00 мск 7 ноября перебои в работе радио и ТВ ожидаются в слободе Дегтево Миллеровского района.
В поселке Конезавод имени Буденного в Сальском районе помехи обещают каждый день, с 5 по 8 ноября. Профилактику включат с 10:35 до 17:00 мск.
Ранее стало известно, какой будет погода в День народного единства в Ростове.