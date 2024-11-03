Радио и телевидение начнут отключать в Ростовской области с 5 ноября

Во вторник, 5 ноября любимые телепередачи и радиостанции не смогут включить жители хутора Новостепановского в Чертковском районе. Профилактические работы проведут с 11:00 до 17:00 мск. На следующий день подобная проблема возникнет в хуторе Крюково Куйбышевского района. Там помехи будут с 10:00 до 16:00 мск.