Рыбакам разрешат добывать ещё больше креветок в Азовском море

Posted 3 ноября, 08:31
Published 3 ноября, 08:31
Modified 3 ноября, 08:32
Updated 3 ноября, 08:32
Учёный отметил, что из-за осолонения Азовского моря в нём стало больше креветок. Условия для роста их популяции стали достаточно комфортными. Поэтому в следующем году планируется увеличить разрешённый объём вылова черноморских креветок.
Осолонение Азовского моря также привело к росту запасов рапанов, пиленгаса и азовской камбалы-калкана.
При этом в море исчезают те виды рыбы, для которых некомфортна солёная вода. Учёные зафиксировали уменьшение популяции тарани и судака. В следующем году в Азовском море для рыбаков введут полный запрет на вылов этих видов рыбы.