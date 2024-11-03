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Posted 3 ноября, 08:31

Published 3 ноября, 08:31

Modified 3 ноября, 08:32

Updated 3 ноября, 08:32

В Азовском море планируют увеличить разрешённый объём вылова черноморских креветок

Рыбакам разрешат добывать ещё больше креветок в Азовском море

3 ноября 2024, 08:31
Фото: для иллюстрации. 1MI. В Азовском море планируют увеличить разрешённый объём вылова черноморских креветок
В Азовском море планируют увеличить разрешённый объём вылова черноморских креветок, сообщил ТАСС замруководителя Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Виталий Мартыновченко.

Учёный отметил, что из-за осолонения Азовского моря в нём стало больше креветок. Условия для роста их популяции стали достаточно комфортными. Поэтому в следующем году планируется увеличить разрешённый объём вылова черноморских креветок.

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Осолонение Азовского моря также привело к росту запасов рапанов, пиленгаса и азовской камбалы-калкана.

При этом в море исчезают те виды рыбы, для которых некомфортна солёная вода. Учёные зафиксировали уменьшение популяции тарани и судака. В следующем году в Азовском море для рыбаков введут полный запрет на вылов этих видов рыбы.

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