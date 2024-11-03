С 5 ноября пройдут массовые отключения света в Ростове-на-Дону

Posted 3 ноября, 08:21
Published 3 ноября, 08:21
Modified 3 ноября, 08:23
Updated 3 ноября, 08:23
Во вторник, 5 ноября лампочки погаснут на улице 3-й Кольцевой, 58, 58А, 58Б, Степана Разина, 1, 3А, Мадояна, 32, Татарской, 22-50, 19-47, Белорусской, 113-145. Эти дома обесточат с 09:00 до 16:00 мск. Аналогичная ситуация — на улице 1-й Киргизской, 114-124, 85-89, 2-й Киргизской, 84, 85 и в переулках Дербентском, 1-11, 2-14, Суржском, 1-31, 2-36, Клязьменском, 1-33, 10-30, Тверском, 21-35, 26-36, Ладожском, 27-39, 26-34, Свирском, 23-31, 20-38.
На час дольше, с 09:00 до 17:00 мск без света останутся жители домов № 65/3, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 65/11, 65/13, 65/14, 65/7, 69/6 на проспекте 40 лет Победы и №101 на Буденновском.
Меньше всего без электричества будут дома № 35/21, 35-57, 46-78 на улице Белостокской, № 1-25, 36, 131/46, 15/45 на Еременко, № 1-3, 5/74, 4/78, 2, 4А на Калининградской, №46 на Львовской, № 138-198, 191-205, 203/1 на Мадояна, № 203-215 на Мичуринской, № 45-67, 46-78 на Объединения, № 48-74, 49-75 на Одесской, № 1-5, 2-6 в переулке Штурманском.
На следующий день, 6 ноября, прекратят электроснабжение на улице Комсомольской (дома № 44-80, 51-67), 37-й линии (№ 2-8, 5-23), 39-й линии (№ 1-33, 2-26), Сарьяна (№68), 45-й линии (№ 2-14, 1 (литеры А, Б, Г, Д, Е), проспекте Театральном (№58), Энергетиков (№2) и Шолохова (№1). Там, как и на улице Цезаря Кунникова, 14-26, 11-25, Орджоникидзе, 2-32, 1-39, Горской, Немировича-Данченко, 1-39, 2-40 и в переулке Ашхабадском, 1-37 света не будет с 09:00 до 17:00 мск.
С 09:00 до 16:00 мск отключат электричество на улице Малюгиной, 85-125, 70-100, 127/90, Филимоновской, 65-91, 40-66, Варфоломеева, 130-172, в переулке Халтуринском, 103, Гвардейском, 41, 26-40, Доломановском, 61-73, 70-80, Братском, 79-81, 96-98.
На шесть часов, с 09:00 до 12:00 мск и с 13:00 до 16:00 мск обесточат дома № 27, 33, 27Б, 16Б, 31А, 27А, 31, 25, 29 на улице 339-й Стрелковой дивизии. С 13:00 до 16:00 мск аналогичная ситуация будет на улице Благодатной, 170.
Ранее стало известно, в каких населенных пунктах Ростовской области возможны перебои в работе радио и ТВ в ближайшую неделю.