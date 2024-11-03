С 5 ноября пройдут массовые отключения света в Ростове-на-Дону

На следующий день, 6 ноября, прекратят электроснабжение на улице Комсомольской (дома № 44-80, 51-67), 37-й линии (№ 2-8, 5-23), 39-й линии (№ 1-33, 2-26), Сарьяна (№68), 45-й линии (№ 2-14, 1 (литеры А, Б, Г, Д, Е), проспекте Театральном (№58), Энергетиков (№2) и Шолохова (№1). Там, как и на улице Цезаря Кунникова, 14-26, 11-25, Орджоникидзе, 2-32, 1-39, Горской, Немировича-Данченко, 1-39, 2-40 и в переулке Ашхабадском, 1-37 света не будет с 09:00 до 17:00 мск.