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Posted 3 ноября, 05:59

Published 3 ноября, 05:59

Modified 3 ноября, 06:01

Updated 3 ноября, 06:01

Семь машин разбились в массовой аварии в центре Таганрога

Семь машин разбились в массовой аварии в центре Таганрога

3 ноября 2024, 05:59
Фото: 1MI. Семь машин разбились в массовой аварии в центре Таганрога
Массовое ДТП с участием семь автомобилей случилось в центре города Таганрога Ростовской области. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

Видео последствий ДТП появилось в telegram-канале «Это Ростов новости». По словам горожан, автомобили не поделили дорогу на улице Петровской. Около 22:00 мск 2 ноября там столкнулись сразу семь машин. Судя по кадрам, минимум две из них — внедорожники.

В Госавтоинспекции Ростовской области пока не комментировали аварию. Скорее всего, ДТП обошлось без тяжелых травм. А вот на ремонт машин придется потратиться каждому из участников инцидента.

Видео: тг Это Ростов новости. https://t.me/etorostov/70489
. Семь машин разбились в массовой аварии в центре Таганрога
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Местные жители предположили, что авария случилась из-за высокой скорости — кто-то захотел прокатиться с ветерком по пустой ночной дороге.

— Догонялись, — пишут в комментариях подписчики. — Местный дешевый понт — на тесной центральной улице разогнаться, непонятно зачем.

Днем ранее в аварии пострадала девочка-подросток. Происшествие случилось на трассе в Ростовской области.

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