. Семь машин разбились в массовой аварии в центре Таганрога

Видео последствий ДТП появилось в telegram-канале «Это Ростов новости». По словам горожан, автомобили не поделили дорогу на улице Петровской. Около 22:00 мск 2 ноября там столкнулись сразу семь машин. Судя по кадрам, минимум две из них — внедорожники.