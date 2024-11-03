. Семь машин разбились в массовой аварии в центре Таганрога

Posted 3 ноября, 05:59
Published 3 ноября, 05:59
Modified 3 ноября, 06:01
Updated 3 ноября, 06:01
Видео последствий ДТП появилось в telegram-канале «Это Ростов новости». По словам горожан, автомобили не поделили дорогу на улице Петровской. Около 22:00 мск 2 ноября там столкнулись сразу семь машин. Судя по кадрам, минимум две из них — внедорожники.
В Госавтоинспекции Ростовской области пока не комментировали аварию. Скорее всего, ДТП обошлось без тяжелых травм. А вот на ремонт машин придется потратиться каждому из участников инцидента.
Местные жители предположили, что авария случилась из-за высокой скорости — кто-то захотел прокатиться с ветерком по пустой ночной дороге.
— Догонялись, — пишут в комментариях подписчики. — Местный дешевый понт — на тесной центральной улице разогнаться, непонятно зачем.
Днем ранее в аварии пострадала девочка-подросток. Происшествие случилось на трассе в Ростовской области.