Синоптик Вильфанд предупредил об опасной погоде в Ростовской области

Posted 3 ноября, 17:41
Published 3 ноября, 17:41
Modified 3 ноября, 17:43
Updated 3 ноября, 17:43
По словам синоптика, опасная погода грозит десяти регионам, включая Ростовскую область. На юг страны обрушится штормовой ветер и сильные осадки.
«В Южном федеральном округе ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду, в Ростовской области — до 27 метров в секунду», — рассказал метеоролог Вильфанд.
Также на юге ожидаются дожди и мокрый снег. В начале ноября снегопады доберутся даже до соседнего Краснодарского края.
Синоптик пояснил, что европейская часть России оказалась «в тылу циклона». Именно это стало причиной ухудшения погоды.