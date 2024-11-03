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Posted 3 ноября, 17:41

Published 3 ноября, 17:41

Modified 3 ноября, 17:43

Updated 3 ноября, 17:43

Синоптик Вильфанд предупредил об опасной погоде в Ростовской области

Синоптик Вильфанд предупредил об опасной погоде в Ростовской области

3 ноября 2024, 17:41
Фото: Изображение Midjourney. Синоптик Вильфанд предупредил об опасной погоде в Ростовской области
Штормовой ветер и осадки станут опасными для южных регионов страны, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, опасная погода грозит десяти регионам, включая Ростовскую область. На юг страны обрушится штормовой ветер и сильные осадки.

«В Южном федеральном округе ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду, в Ростовской области — до 27 метров в секунду», — рассказал метеоролог Вильфанд.

Также на юге ожидаются дожди и мокрый снег. В начале ноября снегопады доберутся даже до соседнего Краснодарского края.

Синоптик пояснил, что европейская часть России оказалась «в тылу циклона». Именно это стало причиной ухудшения погоды.

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Тем временем первый снег уже выпал на севере Ростовской области.

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