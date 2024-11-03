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Posted 3 ноября, 08:01

Published 3 ноября, 08:01

Modified 3 ноября, 08:02

Updated 3 ноября, 08:02

Уголовное дело возбуждено по факту гибели трёх человек в пожаре в Ростовской области

Следком расследует гибель мужчины с детьми в Ростовской области

3 ноября 2024, 08:01
Фото: 1MI. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трёх человек в пожаре в Ростовской области

Следком расследует гибель мужчины с детьми в пожаре в Ростовской области

Уголовное дело возбуждено по факту гибели трёх человек в пожаре в Ростовской области, сообщил региональный Следком.

Трагическое происшествие случилось в селе Александровка Азовского района. Огонь там охватил частный жилой дом на улице Октябрьской. Пожар унёс жизни мужчины и двух детей — трёхлетней девочки и четырёхлетнего мальчика. Спастись смогла только мама малышей. По словам очевидцев, она была в состоянии алкогольного опьянения.

Двое детей и мужчина сгорели во время пожара в частном доме в Ростовской области
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Спасатели не уточнили, что стало причиной пожара. По факту инцидента в Следкоме возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев и ждут результатов экспертиз.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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