Следком расследует гибель мужчины с детьми в Ростовской области

Трагическое происшествие случилось в селе Александровка Азовского района. Огонь там охватил частный жилой дом на улице Октябрьской. Пожар унёс жизни мужчины и двух детей — трёхлетней девочки и четырёхлетнего мальчика. Спастись смогла только мама малышей. По словам очевидцев, она была в состоянии алкогольного опьянения.