Следком расследует гибель мужчины с детьми в Ростовской области

Posted 3 ноября, 08:01
Published 3 ноября, 08:01
Modified 3 ноября, 08:02
Updated 3 ноября, 08:02
Трагическое происшествие случилось в селе Александровка Азовского района. Огонь там охватил частный жилой дом на улице Октябрьской. Пожар унёс жизни мужчины и двух детей — трёхлетней девочки и четырёхлетнего мальчика. Спастись смогла только мама малышей. По словам очевидцев, она была в состоянии алкогольного опьянения.
Спасатели не уточнили, что стало причиной пожара. По факту инцидента в Следкоме возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев и ждут результатов экспертиз.