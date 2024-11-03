rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября, 14:31

Published 3 ноября, 14:31

Modified 3 ноября, 14:31

Updated 3 ноября, 14:31

Номинальная средняя зарплата в Ростове составляет 59 281 рубль

Средняя зарплата в Ростове приблизилась к 60 тысяч рублей в месяц

3 ноября 2024, 14:31
Фото: Изображение Midjourney. Номинальная средняя зарплата в Ростове составляет 59 281 рубль
Номинальная средняя зарплата в Ростове составляет 59 281 рубль, сообщает Ростовстат.

За год номинальная зарплата в Ростовской области выросла на 18%. Сейчас она составляет 59 281 рубль. При этом реальная заработная плата увеличилась на 9,5%. В статистическом ведомстве отмечают, что для анализа использовали данные о зарплатах как на малых предприятиях, так и на крупных.

Число безработных в Ростовской области составляет 6,6 тысячи человек. Это более чем на четверть меньше, чем год назад.

Стало известно, кому в Ростовской области готовы платить зарплаты в 200 тысяч рублей
Узнать подробнее

Ранее стало известно, сколько надо зарабатывать жителям Ростова-на-Дону, чтобы платить ипотеку. Банки, как правило, одобряют ипотеку, если доля затрат по кредиту находится на уровне 50–60% от дохода.

Читайте также:
«На улице уже морозы»: часть жителей Ростова сидит без отопления с середины октябряЖителям Ростовской области массово отказали в свадьбе в красивую датуЖителей Ростова просят быть бдительнее в День народного единства. Что произошло?
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовстат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика