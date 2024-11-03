Средняя зарплата в Ростове приблизилась к 60 тысяч рублей в месяц

Posted 3 ноября, 14:31
Published 3 ноября, 14:31
Modified 3 ноября, 14:31
Updated 3 ноября, 14:31
За год номинальная зарплата в Ростовской области выросла на 18%. Сейчас она составляет 59 281 рубль. При этом реальная заработная плата увеличилась на 9,5%. В статистическом ведомстве отмечают, что для анализа использовали данные о зарплатах как на малых предприятиях, так и на крупных.
Число безработных в Ростовской области составляет 6,6 тысячи человек. Это более чем на четверть меньше, чем год назад.
Ранее стало известно, сколько надо зарабатывать жителям Ростова-на-Дону, чтобы платить ипотеку. Банки, как правило, одобряют ипотеку, если доля затрат по кредиту находится на уровне 50–60% от дохода.