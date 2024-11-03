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Posted 3 ноября, 09:34

Published 3 ноября, 09:34

Modified 3 ноября, 09:34

Updated 3 ноября, 09:34

В ближайшие дни погода в регионе продолжит ухудшаться

Стало известно, когда стихнет штормовой ветер в Ростовской области

3 ноября 2024, 09:34
Фото: Изображение Midjourney. В ближайшие дни погода в регионе продолжит ухудшаться

Штормовой ветер, гололёд и снег прогнозируют в Ростовской области после 4 ноября

В ближайшие дни погода в регионе продолжит ухудшаться, сообщает Ростовский гидрометцентр.

Синоптики сообщают, что ещё несколько дней в области будет бушевать юго-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Стихия пойдёт на спад только после 6 ноября.

Также в Ростовской области пройдут дожди и снег. С вечера 4 ноября местами прогнозируют налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Дороги в регионе окончательно будут скованы гололёдом.

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Вместе с ноябрем в Ростовскую область пришёл арктический циклон «Мартина». Именно он стал причиной сильного ветра и холодов. О последствиях шторма в регионе подробно рассказала RostovGazeta.

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