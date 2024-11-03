Стало известно, когда стихнет штормовой ветер в Ростовской области

Posted 3 ноября, 09:34
Published 3 ноября, 09:34
Modified 3 ноября, 09:34
Updated 3 ноября, 09:34
Синоптики сообщают, что ещё несколько дней в области будет бушевать юго-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Стихия пойдёт на спад только после 6 ноября.
Также в Ростовской области пройдут дожди и снег. С вечера 4 ноября местами прогнозируют налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Дороги в регионе окончательно будут скованы гололёдом.
Вместе с ноябрем в Ростовскую область пришёл арктический циклон «Мартина». Именно он стал причиной сильного ветра и холодов. О последствиях шторма в регионе подробно рассказала RostovGazeta.