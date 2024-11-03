Власти Ростова отправят на борьбу со снегом тысячу дворников

Posted 3 ноября, 12:57
Published 3 ноября, 12:57
Modified 3 ноября, 12:58
Updated 3 ноября, 12:58
Сейчас коммунальщики оценивают техническое состояние снегоуборочной техники в Ростове. Её активно готовят к зиме. Также власти закупают противогололёдные материалы.
По заверениям главы городской администрации, в уборке снега зимой задействуют 225 единиц техники и тысячу дворников.
Согласованы 12 площадок складирования снега.
Тем временем часть жителей Ростова продолжает сидеть без отопления и горячей воды. Хотя отопительный сезон в городе начался почти три недели назад.