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Posted 3 ноября, 12:57

Published 3 ноября, 12:57

Modified 3 ноября, 12:58

Updated 3 ноября, 12:58

Власти Ростова отправят на борьбу со снегом порядка тысячи дворников

Власти Ростова отправят на борьбу со снегом тысячу дворников

3 ноября 2024, 12:57
Фото: 1MI. Власти Ростова отправят на борьбу со снегом порядка тысячи дворников
В расчистке города от снега и борьбе со льдом зимой будут задействованы 225 единиц техники, сообщил глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

Сейчас коммунальщики оценивают техническое состояние снегоуборочной техники в Ростове. Её активно готовят к зиме. Также власти закупают противогололёдные материалы.

По заверениям главы городской администрации, в уборке снега зимой задействуют 225 единиц техники и тысячу дворников.

Согласованы 12 площадок складирования снега.

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Согласно прогнозам синоптиков, снегопады не заставят себя долго ждать. В ближайшие дни Ростовскую область накроют дожди со снегом и сильный ветер. На севере региона уже прошли первые снегопады.

Тем временем часть жителей Ростова продолжает сидеть без отопления и горячей воды. Хотя отопительный сезон в городе начался почти три недели назад.

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