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Posted 3 ноября, 08:57

Published 3 ноября, 08:57

Modified 3 ноября, 08:57

Updated 3 ноября, 08:57

Дополнительные меры безопасности предприняты в Ростове в преддверии Дня народного единства

Жителей Ростова просят быть бдительнее в День народного единства. Что произошло?

3 ноября 2024, 08:57
Фото: 1MI. Дополнительные меры безопасности предприняты в Ростове в преддверии Дня народного единства

Жителей Ростова просят быть бдительнее из-за угрозы терактов

Дополнительные меры безопасности предприняты в Ростове в преддверии Дня народного единства, сообщила городская администрация.

День народного единства празднуют 4 ноября, в предстоящий понедельник. Это будет выходной. В Ростове запланированы несколько мероприятий в честь праздника.

Власти отчитались, что приняли дополнительные меры антитеррористической защиты в местах массового скопления людей, а также на транспорте, инфраструктурных объектах и соцобъектах.

Самих ростовчан просят проявить бдительность и сразу сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах, брошенных авто, неадекватном поведении людей.

Звонить можно по номерам 112, 102, 01, (8-863)283-10-10, (8-863)240-49-90.

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Ранее губернатор Василий Голубев потребовал усилить меры безопасности в Ростовской области в преддверии Дня народного единства.

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