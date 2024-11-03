Жителей Ростова просят быть бдительнее в День народного единства. Что произошло?

Posted 3 ноября, 08:57
Published 3 ноября, 08:57
Modified 3 ноября, 08:57
Updated 3 ноября, 08:57
День народного единства празднуют 4 ноября, в предстоящий понедельник. Это будет выходной. В Ростове запланированы несколько мероприятий в честь праздника.
Власти отчитались, что приняли дополнительные меры антитеррористической защиты в местах массового скопления людей, а также на транспорте, инфраструктурных объектах и соцобъектах.
Самих ростовчан просят проявить бдительность и сразу сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах, брошенных авто, неадекватном поведении людей.
Звонить можно по номерам 112, 102, 01, (8-863)283-10-10, (8-863)240-49-90.
Ранее губернатор Василий Голубев потребовал усилить меры безопасности в Ростовской области в преддверии Дня народного единства.