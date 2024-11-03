Жителям Ростовской области массово отказали в свадьбе в красивую дату

Posted 3 ноября, 10:00
Published 3 ноября, 10:00
Modified 3 ноября, 10:02
Updated 3 ноября, 10:02
4 ноября в этом году выпадает на понедельник. Его объявили всеобщим выходным, в том числе для работников ЗАГС. По этой причине пары в Ростовской области не смогут заключить брак в День народного единства.
Дата 04.11.2024 считается красивой. Но молодожёнам предстоит выбрать другое число для символичности праздника.
Отметим, что с 5 ноября все ЗАГС работают в обычном формате.
Между тем ранее сообщалось, что жители Ростовской области стали ещё реже жениться. Но и число разводов в регионе идёт на спад.