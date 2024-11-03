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Posted 3 ноября, 10:00

Published 3 ноября, 10:00

Modified 3 ноября, 10:02

Updated 3 ноября, 10:02

В Ростовской области пары не смогут заключить брак 4 ноября, в День народного единства

Жителям Ростовской области массово отказали в свадьбе в красивую дату

3 ноября 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney. В Ростовской области пары не смогут заключить брак 4 ноября, в День народного единства
В Ростовской области пары не смогут заключить брак 4 ноября, в День народного единства, этот день считается выходным и для сотрудников ЗАГС.

4 ноября в этом году выпадает на понедельник. Его объявили всеобщим выходным, в том числе для работников ЗАГС. По этой причине пары в Ростовской области не смогут заключить брак в День народного единства.

Дата 04.11.2024 считается красивой. Но молодожёнам предстоит выбрать другое число для символичности праздника.

Отметим, что с 5 ноября все ЗАГС работают в обычном формате.

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Между тем ранее сообщалось, что жители Ростовской области стали ещё реже жениться. Но и число разводов в регионе идёт на спад.

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