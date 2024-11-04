Авиакатастрофа, ЧМ и коррупция: чем запомнился на посту губернатора Василий Голубев

Другое важное событие второго губернаторского срока Голубева — Чемпионат мира по футболу в в 2018 году. О его проведении в России стало известно в 2010 году. Все города-кандидаты были разделены на три группы. Ростов-на-Дону попал в ту, у которой «есть проблемы». Эксперты ФИФА указывали, что в городе нет необходимой инфраструктуры. В 2012 году Ростов вообще хотели лишить права на проведение матчей.