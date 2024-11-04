Авиакатастрофа, ЧМ и коррупция: чем запомнился на посту губернатора Василий Голубев

Posted 4 ноября, 13:49
Published 4 ноября, 13:49
Modified 4 ноября, 13:51
Updated 4 ноября, 13:51
Василий Голубев родился в 1957 году в станице Ермаковская Тацинского района Ростовской области в шахтёрской семье. Школу он оканчивал в Шолоховском районе. После неё он поступил в Московский институт управления на инженера-экономиста. Успешно окончив его, по распределению попал в город Видное в Подмосковье.
С самого начала трудовой карьеры Голубев стремился к руководящим постам. На Видновском автопредприятии его выдвинули в партийные органы. Карьера в Московской области развивалась стремительно. Уже в 1991 году он стал главой Ленинского района Подмосковья, а в 1999 — занял пост вице-губернатора региона. В правительстве Московской области он курировал вопросы развития НПК, сельского хозяйства и продовольствия, ЖКХ. В 2000-е он вернулся на пост главы всё того же Ленинского района.
В 2010 году Василий Голубев решил вернуться в родную Ростовскую область. С 1991 года ею руководил Владимир Чуб. Население тогда устало от почти 20-летнего правления Чуба, замешанного в разного рода скандалах. Голубев воспринимался как молодой амбициозный политик, сумевший построить внушительную карьеру в Подмосковье.
Тогдашний президент Дмитрий Медведев внёс кандидатуру Голубева на рассмотрение в Заксобрание региона. 21 мая 2010 года она была утверждена, а 14 июня он официально вступил в должность.
В начале карьеры на посту губернатора Ростовской области Голубев делал упор на развитие сельского хозяйства и социальной сферы.
В 2011 году он неожиданно решил баллотироваться в Госдуму и даже был избран, но отказался от мандата, оставшись в должности губернатора. Параллельно Голубев успел стать членом Госсовета РФ.
Первый губернаторский срок Голубева подошёл к концу в 2015 году. Он сразу заявил о желании переизбраться и баллотировался от «Единой России». Губернатора избирали на прямых выборах. За Голубева отдали голоса 78,21% избирателей при явке в 48,6%. Его самым главным соперником на тех выборах был кандидат от КПРФ Николай Коломейцев. Сейчас видный коммунист заседает в Госдуме.
В марте 2016 году в Ростове-на-Дону произошла авиакатастрофа самолёта Boeing 737, выполнявшего рейс «Дубай — Ростов-на-Дону». Из-за сложных погодных условий самолёт не смог зайти на посадку. После второй неудачной попытки во время набора высоты лайнер начал резкое снижение и на большой скорости рухнул на землю около взлётно-посадочной полосы аэропорта Ростова. Погибли все находившиеся на борту люди — 55 пассажиров и семь членов экипажа.
Голубев тогда возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий авиакатастрофы и активно общался со СМИ. Он содействовал проведению расследования российским Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) при участии специалистов из ОАЭ, США и Франции. Причиной катастрофы они назвали ошибочные действия экипажа.
Другое важное событие второго губернаторского срока Голубева — Чемпионат мира по футболу в в 2018 году. О его проведении в России стало известно в 2010 году. Все города-кандидаты были разделены на три группы. Ростов-на-Дону попал в ту, у которой «есть проблемы». Эксперты ФИФА указывали, что в городе нет необходимой инфраструктуры. В 2012 году Ростов вообще хотели лишить права на проведение матчей.
Властям региона пришлось активизировать свою работу. К чемпионату мира в городе построили новый аэропорт Платов и стадион на левом берегу, отвечающий требованиям ФИФА. В Ростове началось активное благоустройство, обновляли всё — от урн до дорожного покрытия.
В городе прошли пять матчей. Болельщики отмечали гостеприимство, архитектуру и развлечения в Ростове.
В 2019 году в исследовании группы «Минченко консалтинг», посвящённому главам регионов РФ отмечалось, что «Голубеву удалось провести успешную модернизацию инфраструктуры после чемпионата мира по футболу 2018 года при отсутствии федеральных конфликтов и значимых неурядиц в местных элитах».
Но не всё оказалось так гладко. Спустя год после чемпионата в Ростовской области возбудили громкое уголовное дело о «золотом песке». Главным обвиняемым по нему проходил замгубернатора региона Сергей Сидаш. Его обвинили в превышении должностных полномочий — замены песка во время строительства «Ростов-Арены» на более дешёвый. Размер ущерба оценили в 80 миллионов рублей. Суд первой инстанции назначил Сидашу наказание в виде четырёх лет заключения условно, но затем срок поменяли на реальный. Василий Голубев громкое уголовное разбирательство в отношении своего зама никак не комментировал.
В марте 2020 года в мире началась пандемия коронавируса. В Ростовской области, как и по всей стране, ввели антиковидные ограничения. Мест для больных коронавирусом не хватало, поэтому в регионе начали быстро возводить Донской инфекционный центр. Правда, достроили его к концу 2021 года. По данным СМИ, власти Ростовской области ещё три года тянули с оплатой подрядчику из-за проблем с документацией.
Пациенты в начале пандемии жаловались на нехватку медикаментов и техники в больницах региона. В 2020 году в горбольнице №20 Ростова произошёл «кислородный скандал». Тогда 13 человек умерли из-за нехватки баллонов с кислородом. Вскоре после этого свой пост потеряла глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская.
Тем не менее летом 2020 года Голубев смог переизбраться на новый срок, получив 65,53% голосов избирателей при весьма небольшой явке в 42,99%.
После пандемии следующим большим испытанием для Ростовской области стало начало боевых действий на Украине 24 февраля 2022 года. Василий Голубев с энтузиазмом встретил новость о начале спецоперации в соседней стране. С 2014 года регион активно поддерживал ДНР и ЛНР.
С началом военных действий Ростовская область оказалась важным транспортным и продовольственным узлом между фронтовыми регионами и остальной Россией. Именно тут располагается штаб Южного военного округа — одного из главных центров принятия решений на фронте.
Голубев регулярно проводил встречи с военными, особенно с подразделениями противовоздушной обороны. Ростовская область постоянно подвергается атакам ракет и беспилотников. Они разрушают дома жителей и провоцируют пожары, в том числе на нефтебазах. Но, по замечаниям политологов, ситуация с дронами в Ростовской области всё равно не столь напряжённая как в других прифронтовых регионах. Это называют заслугой Василия Голубева.
В сентябре 2022 года по всей России началась частичная мобилизация военнослужащих. Губернатор Ростовской области поддерживал и инициировал введение разных льгот для бойцов и их семей, повышал единовременные выплаты. Также регион все два года боевых действий отправлял на фронт технику, боеприпасы, вещи для военных.
Много внимания последние годы Василий Голубев уделял и аграриям. Губернатор любил отчитываться о рекордных сборах урожая в Ростовской области. В сфере сельского хозяйства вводилось много льгот, повышались зарплаты, модернизировались производства.
Тем временем социальная сфера и ЖКХ в области страдали. Весь последний год прокуратура региона указывала губернатору на коррупцию в высших эшелонах власти и многочисленные проблемы в здравоохранении, образовании, расселении аварийного жилья.
Больниц, как и врачей, в Ростовской области не хватает. Привлечь в сёла медиков не помогают ни программа «Земский доктор», ни льготная ипотека, ни повышение зарплат. Оборудование в некоторых поликлиниках устаревает и не модернизируется годами.
В крупных городах региона остро стоит вопрос нехватки школ. Новые жилые районы Ростова несколько лет назад застраивали, не учитывая потребность в дорогах, поликлиниках, детсадах и школах. В результате в некоторых средних учебных заведениях дети учатся в несколько смен, а школы набирают первые «Э» классы.
Жители в комментариях у губернатора постоянно жалуются и на проблемы с водоснабжением, отоплением и электричеством. Из-за нехватки электрических мощностей этим летом в регионе вводили веерные отключения света. Ростовская область оказалась в топе регионов по смертности из-за питьевой воды. Также регион сотрясли громкие скандалы с обрушением дома на Нариманова, 72/3 в Ростове и выселением людей из пятиэтажки в переулке Кривошлыковском, 4.
Прогремели в регионе и коррупционные дела. Первое — против экс-министра здравоохранения Татьяны Быковской, признанной виновной в превышении должностных полномочий на госзакупках. Второе — так называемое «дело судей» в отношении верхушки Ростовского областного суда и районных судов региона. Также коррупционные дела расследуются в Минспорта региона и МинЖКХ региона. Глава региона скандальные процессы никак не комментировал.
4 ноября, после поздравления жителей Ростовской области с Днём народного единства, Василий Голубев сообщил о решении уйти в отставку «в связи с переходом на другую работу».
Слухи о том, что он может уйти с поста появились в СМИ ещё на прошлой неделе. Источники в Администрации президента сообщали, что отставка связана с длительным прибыванием Голубева на должности губернатора. Чиновники в Москве и Ростовской области полагают, что стать новым главой региона должен более молодой политик.
Василий Голубев останется на посту губернатора, пока не будет назначен исполняющий обязанности. Выборы главы Ростовской области состоятся 14 сентября 2025 года.