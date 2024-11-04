Что известно о преемнике губернатора Ростовской области Юрии Слюсаре

Posted 4 ноября, 19:03
Published 4 ноября, 19:03
Modified 4 ноября, 19:05
Updated 4 ноября, 19:05
Юрий Слюсарь родился и вырос в Ростове-на-Дону. После школы поступил в МГУ на юридический факультет, а через семь лет окончил аспирантуру в РАНХиГС, защитив кандидатскую. С 2003-го по 2009-й он работал коммерческим директором в «Роствертоле», параллельно два года подряд занимал должность руководителя комитета вертолетных программ «Объединенной промышленной корпорации „Оборонпром“».
Затем получил место помощника министра в Минпромторге, где позже стал заместителем. С 2015 Юрий Слюсарь сменил сферу деятельность, возглавив ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». До осени 2024 года он являлся гендиректором компании, относящейся к «Ростеху».
Вместо Слюсаря «ОАК» возглавит его коллега по цеху — Вадим Бадеха, который руководит Объединенной двигателестроительной корпорацией («ОДК»), также входящую в «Ростех».
Ранее RostovGazeta сообщала об отставке Василия Голубева. Губернатор рассказал, что причиной стал переход на другую работу. Однако некоторые СМИ отметили, что по случайному совпадению за пару дней до этого в кабинете у экс-главы региона прошли обыски. В региональном правительстве эти сообщения опровергли.