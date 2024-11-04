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Posted 4 ноября, 19:03

Published 4 ноября, 19:03

Modified 4 ноября, 19:05

Updated 4 ноября, 19:05

Что известно о преемнике губернатора Ростовской области Юрии Слюсаре

Что известно о преемнике губернатора Ростовской области Юрии Слюсаре

4 ноября 2024, 19:03
Фото: сайт ОАК. Что известно о преемнике губернатора Ростовской области Юрии Слюсаре
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. RostovGazeta узнала, что известно о новом временном главе региона.

Юрий Слюсарь родился и вырос в Ростове-на-Дону. После школы поступил в МГУ на юридический факультет, а через семь лет окончил аспирантуру в РАНХиГС, защитив кандидатскую. С 2003-го по 2009-й он работал коммерческим директором в «Роствертоле», параллельно два года подряд занимал должность руководителя комитета вертолетных программ «Объединенной промышленной корпорации „Оборонпром“».

Стало известно, когда пройдут выборы губернатора Ростовской области
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Затем получил место помощника министра в Минпромторге, где позже стал заместителем. С 2015 Юрий Слюсарь сменил сферу деятельность, возглавив ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». До осени 2024 года он являлся гендиректором компании, относящейся к «Ростеху».

Вместо Слюсаря «ОАК» возглавит его коллега по цеху — Вадим Бадеха, который руководит Объединенной двигателестроительной корпорацией («ОДК»), также входящую в «Ростех».

Ранее RostovGazeta сообщала об отставке Василия Голубева. Губернатор рассказал, что причиной стал переход на другую работу. Однако некоторые СМИ отметили, что по случайному совпадению за пару дней до этого в кабинете у экс-главы региона прошли обыски. В региональном правительстве эти сообщения опровергли.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор#РАНХиГС#Минпромторг#Юрий Слюсарь
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