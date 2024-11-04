Что известно о преемнике губернатора Ростовской области Юрии Слюсаре

Юрий Слюсарь родился и вырос в Ростове-на-Дону. После школы поступил в МГУ на юридический факультет, а через семь лет окончил аспирантуру в РАНХиГС, защитив кандидатскую. С 2003-го по 2009-й он работал коммерческим директором в «Роствертоле», параллельно два года подряд занимал должность руководителя комитета вертолетных программ «Объединенной промышленной корпорации „Оборонпром“».