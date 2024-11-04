Что предшествовало отставке губернатора Ростовской области

По словам ростовского политолога, Дмитрия Абросимова, разговоры об отставке Голубева велись еще с прошлого года. Глава донского правительства задержался на посту на целых три срока. Сначала, в 2010-м его назначил президент Дмитрий Медведев. Затем его дважды переизбрали в 2015 и 2020 годах. Если Василий Голубев остался бы на своем посту и после 2025-го, это стало бы уникальным решением в региональной политике президента и задало начало будущих перемен, отметил политолог.