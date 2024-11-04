Что предшествовало отставке губернатора Ростовской области

Posted 4 ноября, 13:06
Published 4 ноября, 13:06
Modified 4 ноября, 13:27
Updated 4 ноября, 13:27
Сообщения в СМИ о возможном уходе с поста Василия Голубева появились ровно неделю назад, 28 октября. Тогда речь шла о том, что главу региона могут не оставить на четвертый срок подряд. В целом эксперты отзывались о нем как о грамотном руководителе, «прирожденном губернаторе». Но отмечали, что именно длительное пребывание на посту вероятнее всего станет причиной кадровых перестановок.
В Кремле отказались комментировать новости, а в региональном правительстве неоднозначно ответили, что Василий Юрьевич вместе с командой «активно погружены в существующую повестку».
По словам ростовского политолога, Дмитрия Абросимова, разговоры об отставке Голубева велись еще с прошлого года. Глава донского правительства задержался на посту на целых три срока. Сначала, в 2010-м его назначил президент Дмитрий Медведев. Затем его дважды переизбрали в 2015 и 2020 годах. Если Василий Голубев остался бы на своем посту и после 2025-го, это стало бы уникальным решением в региональной политике президента и задало начало будущих перемен, отметил политолог.
В середине недели, 30 октября, прокуратура Ростовской области обратила внимание губернатора на проблему с пассажирскими перевозками. Оказалось, что перевозчики межмуниципальных маршрутов массово незаконно устанавливали тарифы на проезд. А в крупных городах, включая Ростов, недосчитались 30% автобусов, которые должны выходить на линию.
Надзорное ведомство вежливо потребовало личного внимания главы региона к сложившейся ситуации. Как и к аварийному жилью, и к коррупции, и ко многим другим проблемам в Ростовской области.
Рассказывая об отставке, Василий Голубев заявил, что переходит на новое место работы. Кем он теперь станет, не уточнил. Как сообщала RostovGazeta со ссылкой на депутата Госдумы, политика, публициста Анатолия Вассермана, чиновника может ждать управленческая или руководящая должность.
— Когда человек долго работает на одном месте, он собирает команду, способную длительно работать и показывать свою эффективность. В итоге такой руководитель лучше и проще разбирается в местных обстоятельствах, — отметил эксперт. — В то же время человек, накопивший богатый управленческий опыт, достаточно полезен и в других областях.
Несмотря на давние разговоры об уходе Василия Юрьевича с поста губернатора Ростовской области, новость об отставке оказалась для многих неожиданной. СМИ и политологам остается лишь строить догадки.
Политолог Дмитрий Абросимов сообщил RostovGazeta, что нового главу региона назначат уже до Нового года. Но кто именно займет этот пост, пока неизвестно.
Эксперт добавил, что в Москве обсуждают возможность пересмотреть правительства по всем регионам весной 2025 года, уточняя, что эта информация не официальная.
Некоторые СМИ строят предположения: одни видят на этой должности депутата из Самары Владимира Гутенёва, другие — главу Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря — сына вертолетостроителя Бориса Николаевича Слюсаря.
Пока эксперты и заинтересованные лица теряются в догадках, кортеж Василия Юрьевича уже покинул правительство региона.
Накануне новостей об уходе Голубева в отставку подал первый замглавы администрации донской столицы Юрий Овчинников, который продержался там ровно пять лет. Почти одновременно с ним стало известно об увольнении другого замглавы — Валентина Кукина, курировавшего вопросы ЖКХ. Он занимал эту должность чуть больше года. Наибольшую известность чиновнику принесла не работа в администрации, а громкий скандал с фитнес-инструктором с обвинением в изнасиловании.
Некоторые СМИ сообщали о скором увольнении и Елены Кожуховой — заместителя Алексея Логвиненко по социальным вопросам. Однако в городской администрации эту информацию опровергли.
В середине недели об отставке заявил и глава администрации города Шахты Александр Горцевской. Чиновник признался, что хочет покинуть пост из-за здоровья.