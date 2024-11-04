Река Дон затопила порт в Азове 4 ноября

Posted 4 ноября, 19:07
Published 4 ноября, 19:07
Modified 4 ноября, 19:12
Updated 4 ноября, 19:12
Штормовой ветер продолжает приносить катаклизмы в Ростовскую область. Вечером 4 ноября улицы Азова начало затапливать. Вода выходит за берегов реки Дон и заходит на прибрежные улицы. Очевидцы сняли видео в порту, в кадр попали затопленные автомобили.
Азовчан не удивляет такая ситуация: «В порту всегда подтопления при ветровом нагоне».
«Почему у нас летом засуха и по три месяца нет дождей, а осенью льет дай Боже?», — написал пользователь.
Напомним, что из-за штормового ветра и нагонных явлений некоторые населенные пункты Ростовской области начали уходить под воду. Ранее стало известно, что жителей Таганрога могут эвакуировать из-за ветрового нагона воды в заливе.