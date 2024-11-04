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Posted 4 ноября, 19:07

Published 4 ноября, 19:07

Modified 4 ноября, 19:12

Updated 4 ноября, 19:12

В Азове начался потоп из-за повышения уровня воды в Таганрогском заливе

Река Дон затопила порт в Азове 4 ноября

4 ноября 2024, 19:07
Фото: Изображение Midjourney. В Азове начался потоп из-за повышения уровня воды в Таганрогском заливе
В Азове вода из реки Дон начала топить территорию порта и прибрежные улицы города, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Штормовой ветер продолжает приносить катаклизмы в Ростовскую область. Вечером 4 ноября улицы Азова начало затапливать. Вода выходит за берегов реки Дон и заходит на прибрежные улицы. Очевидцы сняли видео в порту, в кадр попали затопленные автомобили.

Азовчан не удивляет такая ситуация: «В порту всегда подтопления при ветровом нагоне».

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Видео: Изображение Midjourney. В Азове начался потоп из-за повышения уровня воды в Таганрогском заливе

«Почему у нас летом засуха и по три месяца нет дождей, а осенью льет дай Боже?», — написал пользователь.

Напомним, что из-за штормового ветра и нагонных явлений некоторые населенные пункты Ростовской области начали уходить под воду. Ранее стало известно, что жителей Таганрога могут эвакуировать из-за ветрового нагона воды в заливе.

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