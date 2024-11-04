Глава Ростовской области Василий Голубев ушел в отставку

Posted 4 ноября, 10:45
Published 4 ноября, 10:45
Modified 4 ноября, 10:48
Updated 4 ноября, 10:48
4 ноября Василий Голубев сообщил о том, что принял решение уйти в отставку, в связи с переходом на другую работу. Однако на данный момент неизвестно, какую должность он теперь будет занимать.
Губернатор поблагодарил всех, кто так или иначе участвовал в развитии Ростовской области и делал все для ее благополучия. Кроме того, Голубев подметил, что на протяжении всей своей службы ощущал поддержку населения и его включенность в дела региона.
Добавим, что Голубев также упомянул президента страны Владимира Путина и правительство РФ, которые уделяли пристальное внимание всем вопросам донского региона.
«Впереди — новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», — написал Василий Голубев.
Ранее глава Шахт Горцевской заявил, что хочет покинуть свой пост.