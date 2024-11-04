rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября, 10:45

Published 4 ноября, 10:45

Modified 4 ноября, 10:48

Updated 4 ноября, 10:48

Глава Ростовской области Василий Голубев ушел в отставку

Глава Ростовской области Василий Голубев ушел в отставку

4 ноября 2024, 10:45
Фото: Правительство Ростовской области. Глава Ростовской области Василий Голубев ушел в отставку
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что покидает свой пост. Информация об этом опубликована в телеграм-канале главы региона.

4 ноября Василий Голубев сообщил о том, что принял решение уйти в отставку, в связи с переходом на другую работу. Однако на данный момент неизвестно, какую должность он теперь будет занимать.

Губернатор поблагодарил всех, кто так или иначе участвовал в развитии Ростовской области и делал все для ее благополучия. Кроме того, Голубев подметил, что на протяжении всей своей службы ощущал поддержку населения и его включенность в дела региона.

Кремль отказался от комментария о возможной отставке главы Ростовской области
Узнать подробнее

Добавим, что Голубев также упомянул президента страны Владимира Путина и правительство РФ, которые уделяли пристальное внимание всем вопросам донского региона.

«Впереди — новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», — написал Василий Голубев.

Ранее глава Шахт Горцевской заявил, что хочет покинуть свой пост.

Читайте также:
Ростов встал в пробках из-за рассыпанного щебня, а из администрации бегут чиновникиАдминистрация Ростова опровергла увольнение замглавы по соцвопросам КожуховойВ Ростове-на-Дону уволился замглавы администрации города по ЖКХ Валентин Кукин
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Губернатор#Увольнение#Заявление губернатора#Губернатор Голубев#Отставка#Голубев Василий
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика