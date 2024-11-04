Голубев прокомментировал свою отставку на концерте ко Дню народного единства

Сразу после торжественной речи Голубев прокомментировал свою отставку. Он подтвердил, что собирается покинуть пост. Кроме того, губернатор поблагодарил президента страны Владимира Путина за поддержку во всех начинаниях и выразил признательность землякам за инициативность и труд во имя донского региона.