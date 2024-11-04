Голубев прокомментировал свою отставку на концерте ко Дню народного единства

Posted 4 ноября, 14:42
Published 4 ноября, 14:42
Modified 4 ноября, 14:44
Updated 4 ноября, 14:44
Глава донского региона поздравил жителей Ростовской области со Днем народного единства. Сначала он напомнил предысторию праздника и сделал акцент на достижениях региона, объединённости дончан, а также отметил, что вместе россияне — сила.
Сразу после торжественной речи Голубев прокомментировал свою отставку. Он подтвердил, что собирается покинуть пост. Кроме того, губернатор поблагодарил президента страны Владимира Путина за поддержку во всех начинаниях и выразил признательность землякам за инициативность и труд во имя донского региона.
«Где бы я ни работал, одним моим принципиальным и безусловным авторитетом будет всегда Ростовская область», — сказал Василий Голубев.
Ранее RostovGazeta рассказала, что предшествовало отставке губернатора Ростовской области.