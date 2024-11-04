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Posted 4 ноября, 14:42

Published 4 ноября, 14:42

Modified 4 ноября, 14:44

Updated 4 ноября, 14:44

Голубев прокомментировал свою отставку на концерте ко Дню народного единства

Голубев прокомментировал свою отставку на концерте ко Дню народного единства

4 ноября 2024, 14:42
Фото: Правительство Ростовской области. Голубев прокомментировал свою отставку на концерте ко Дню народного единства
Губернатор Ростовской области произнес торжественную речь на концерте, посвященному Дню народного единства. Во время выступления он также рассказал о своей отставке.

Глава донского региона поздравил жителей Ростовской области со Днем народного единства. Сначала он напомнил предысторию праздника и сделал акцент на достижениях региона, объединённости дончан, а также отметил, что вместе россияне — сила.

Сразу после торжественной речи Голубев прокомментировал свою отставку. Он подтвердил, что собирается покинуть пост. Кроме того, губернатор поблагодарил президента страны Владимира Путина за поддержку во всех начинаниях и выразил признательность землякам за инициативность и труд во имя донского региона.

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Видео: Правительство Ростовской области. Голубев прокомментировал свою отставку на концерте ко Дню народного единства

«Где бы я ни работал, одним моим принципиальным и безусловным авторитетом будет всегда Ростовская область», — сказал Василий Голубев.

Ранее RostovGazeta рассказала, что предшествовало отставке губернатора Ростовской области.

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