Госавтоинспекция предупредила об опасных дорогах в Ростовской области

Так, автомобилистам Ростовской области рекомендуют соблюдать несколько важных правил. Во-первых, не разгонятся. В дождь дорога становится скользкой, поэтому важно снизить скорость движения. Во-вторых, стоит увеличить дистанцию. Достаточное расстояние между автомобилями позволит иметь запас времени для торможения в случае необходимости.