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Posted 4 ноября, 13:08

Published 4 ноября, 13:08

Modified 4 ноября, 13:10

Updated 4 ноября, 13:10

Госавтоинспекция составила памятку для водителей Дона на случай непогоды

Госавтоинспекция предупредила об опасных дорогах в Ростовской области

4 ноября 2024, 13:08
Фото: Шедеврум. Госавтоинспекция составила памятку для водителей Дона на случай непогоды
Из-за ухудшения погодных условий Госавтоинспекция Ростовской области подготовила памятку для водителей с правилами поведения на дороге во время ливня, информирует ведомство.

Так, автомобилистам Ростовской области рекомендуют соблюдать несколько важных правил. Во-первых, не разгонятся. В дождь дорога становится скользкой, поэтому важно снизить скорость движения. Во-вторых, стоит увеличить дистанцию. Достаточное расстояние между автомобилями позволит иметь запас времени для торможения в случае необходимости.

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В-третьих, необходимо использовать фары. Даже при небольшом дожде стоит включать источники света, чтобы улучшить видимость. В-четвертых, рекомендуется осторожно проезжать лужи. Резкие маневры рядом с ними могут привести к аквапланированию.

Добавим, что пешеходам следует носить светлую или светоотражающую одежду, чтобы их было лучше видно в непогоду.

Ранее трасса М-4 «Дон» в сторону Ростова превратилась в опасный каток.

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#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дорога#Погода#Транспорт#Снег#Гололед#Автомобили#Водители#Дождь#Неблагоприятная погода
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