Госавтоинспекция предупредила об опасных дорогах в Ростовской области

Posted 4 ноября, 13:08
Published 4 ноября, 13:08
Modified 4 ноября, 13:10
Updated 4 ноября, 13:10
Так, автомобилистам Ростовской области рекомендуют соблюдать несколько важных правил. Во-первых, не разгонятся. В дождь дорога становится скользкой, поэтому важно снизить скорость движения. Во-вторых, стоит увеличить дистанцию. Достаточное расстояние между автомобилями позволит иметь запас времени для торможения в случае необходимости.
В-третьих, необходимо использовать фары. Даже при небольшом дожде стоит включать источники света, чтобы улучшить видимость. В-четвертых, рекомендуется осторожно проезжать лужи. Резкие маневры рядом с ними могут привести к аквапланированию.
Добавим, что пешеходам следует носить светлую или светоотражающую одежду, чтобы их было лучше видно в непогоду.
Ранее трасса М-4 «Дон» в сторону Ростова превратилась в опасный каток.