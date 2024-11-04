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Posted 4 ноября, 17:18

Published 4 ноября, 17:18

Modified 4 ноября, 17:20

Updated 4 ноября, 17:20

Итоги дня: Ростовскую область покидает губернатор и разрушает штормовой ветер

Итоги дня: Ростовскую область покидает губернатор и разрушает штормовой ветер

4 ноября 2024, 17:18
Фото: Шедеврум. Итоги дня: Ростовскую область покидает губернатор и разрушает штормовой ветер
Ростовскую область накрыл штормовой ветер до 115 км в час, тем временем глава региона Василий Голубев сообщил, что уходит в отставку, а выборы нового губернатора пройдут в сентябре 2025 года.

Сильный ветер

Сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение в Ростовской области в связи с усилением ветра. В этот раз его порывы могут достигать 30–32 метров в секунду. В основном шторм бушует на юге региона и в районе Таганрогского залива.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал, что за полдня из-за непогоды произошло 40 происшествий: 35 падений больших веток и деревьев и пять повреждений слабоукрепленных конструкций.

Добавим, что на местах ЧП ведутся работы по ликвидации последствий.

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Отставка Голубева

4 ноября около 13.30 мск губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал пост, в котором объявил о своей отставке. Он написал, что собирается перейти на другую работу. Однако какой пост он будет занимать в будущем не упомянул.

Голубев обратился к жителям региона и поблагодарил их за оказанное доверие. Глава считает, что его совместная работа с народом позволила воплотить множество проектов и сделать Ростовскую область настоящим регионом-лидером.

Кроме того, отдельные слова благодарности он выразил своим коллегам, помогавшим в развитии региона, а также президенту России Владимиру Путину и правительству РФ за внимание к насущным вопросам.

Добавим, что отставку подтвердила начальник пресс-службы губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова и сам Голубев на концерте в честь Дня народного единства. Голубев будет занимать свой пост до тех пор, пока не будет назначен исполняющий обязанности.

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Выборы губернатора

В связи с отставкой губернатора Ростовской области Василия Голубева встал вопрос о том, кто и когда займет его кресло. ТАСС сообщил, что выборы нового главы пройдут 14 сентября 2025 года.

Отметим, что СМИ начали активно выдвигать кандидатуры на должность губернатора Ростовской области. Среди них прозвучали имена депутата из Самары Владимира Гутенёва и главы Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.

Добавим, что имя официального приемника на сегодняшний день неизвестно.

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