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Posted 4 ноября, 18:52

Published 4 ноября, 18:52

Modified 4 ноября, 18:54

Updated 4 ноября, 18:54

КамАЗ влетел в отбойник на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

КамАЗ влетел в отбойник на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

4 ноября 2024, 18:52
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. КамАЗ влетел в отбойник на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водитель грузового автомобиля пострадал после того, как влетел в отбойник, информирует Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло днем 3 ноября на автодороге М-4 «Дон» в Октябрьском районе Ростовской области. 62-летний водитель КамАЗа с полуприцепом «Тонар» во время движения потерял управление над грузовиком. Его начало заносить, и он врезался прямо в металлическое барьерное ограждение. Осколки отбойника попали в иномарку Chevrolet Orlando, в котором находился 41-летний автомобилист.

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В аварии пострадал водитель КамАЗа. О его состоянии здоровья ничего неизвестно. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого огромную фуру разворотило в ДТП на трассе Ростов — Таганрог.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Автомобили#Водители#Грузовик#Трасса М-4 «Дон»#Грузовой автомобиль#Происшествия
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