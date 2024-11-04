КамАЗ влетел в отбойник на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

ДТП произошло днем 3 ноября на автодороге М-4 «Дон» в Октябрьском районе Ростовской области. 62-летний водитель КамАЗа с полуприцепом «Тонар» во время движения потерял управление над грузовиком. Его начало заносить, и он врезался прямо в металлическое барьерное ограждение. Осколки отбойника попали в иномарку Chevrolet Orlando, в котором находился 41-летний автомобилист.