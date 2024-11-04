Компании Ростовской области массово оценивают знания выпускников вузов на двойку

Добавим, что современные работодатели стали больше внимания обращать на наличие высшего образования — 70%. При этом на 4% упала доля тех, для кого важен диплом конкретных вузов — 37%. Однако несмотря на средние способности молодых работников, спрос на них продолжает расти. Больше всего нуждаются в выпускниках технических, социально-экономических и строительных университетов.