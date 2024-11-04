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Posted 4 ноября, 20:08

Published 4 ноября, 20:08

Modified 4 ноября, 20:10

Updated 4 ноября, 20:10

Работодатели Ростовской области недовольны профподготовкой выпускников вузов

Компании Ростовской области массово оценивают знания выпускников вузов на двойку

4 ноября 2024, 20:08
Фото: Изображение Midjourney. Работодатели Ростовской области недовольны профподготовкой выпускников вузов

До половины компаний в Ростовской области не довольны знаниями выпускников вузов

Исследование показало, что работодатели ЮФО, в том числе и Ростовской области в большинстве своем оценивают знания и умения вчерашних студентов на тройку, сообщает сервис по поиску работы и подбору персонала.

По данным hh.ru, в 2024 году 48% работодателей ставят три балла из пяти возможных профессиональной подготовке соискателей, которые только окончили вузы. За три года показатель вырос на 8%. Однако все не так плохо, как могло показаться.

Еще три года назад большинство работодателей оценивали знания и умения бывших студентов на двойку — 43%. Теперь же этот показатель равен 26%. Кроме того, на 4% выросла доля компаний, довольных подготовкой молодых кандидатов, правда их количество незначительно — 7%.

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Добавим, что современные работодатели стали больше внимания обращать на наличие высшего образования — 70%. При этом на 4% упала доля тех, для кого важен диплом конкретных вузов — 37%. Однако несмотря на средние способности молодых работников, спрос на них продолжает расти. Больше всего нуждаются в выпускниках технических, социально-экономических и строительных университетов.

До этого стало известно, кому в Ростовской области готовы платить зарплаты в 200 тысяч рублей.

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