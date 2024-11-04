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Posted 4 ноября, 12:02

Published 4 ноября, 12:02

Modified 4 ноября, 12:04

Updated 4 ноября, 12:04

Кортеж Голубева покинул здание правительства после сообщения об отставке

Кортеж Голубева покинул здание правительства после сообщения об отставке

4 ноября 2024, 12:02
Фото: Шедеврум. Кортеж Голубева покинул здание правительства после сообщения об отставке
Жители Ростова-на-Дону заметили, как кортеж главы Ростовской области Василия Голубева отъехал от здания правительства региона после его сообщения о решении уйти в отставку, сообщает телеграм-канал «Ростов Главный».

Жители домов по улице Соколова засняли, как здание донского правительства покидает кортеж главы региона Василия Голубева, который сообщил о том, что решил уйти в отставку. Машинный строй в несколько транспортных средств уехал в неизвестном направлении.

Глава Ростовской области Василий Голубев ушел в отставку
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Напомним, что информацию о решении Василия Голубева уйти в отставку подтвердила руководитель его пресс-службы Ирина Четвертакова. Она сообщила, что Василий Голубев останется губернатором до тех пор, как будет назначен исполняющий обязанности

Ранее жители Ростовской области начали писать о том, что не верят в отставку Василия Голубева.

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