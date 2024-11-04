Кортеж Голубева покинул здание правительства после сообщения об отставке

Posted 4 ноября, 12:02
Published 4 ноября, 12:02
Modified 4 ноября, 12:04
Updated 4 ноября, 12:04
Жители домов по улице Соколова засняли, как здание донского правительства покидает кортеж главы региона Василия Голубева, который сообщил о том, что решил уйти в отставку. Машинный строй в несколько транспортных средств уехал в неизвестном направлении.
Напомним, что информацию о решении Василия Голубева уйти в отставку подтвердила руководитель его пресс-службы Ирина Четвертакова. Она сообщила, что Василий Голубев останется губернатором до тех пор, как будет назначен исполняющий обязанности
Ранее жители Ростовской области начали писать о том, что не верят в отставку Василия Голубева.